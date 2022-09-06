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社會 社會焦點 保障人權

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名中年男子一週前突然失聯，女性友人5日下午報案，警方找上門才發現男子遭殺害分屍且頭顱消失！據了解，死者曾擔任法警，10多年前提前辭職，悉心照顧年過90又中風的母親，要料理三餐並把屎把尿，非常孝順。沒想到男子於上月31日凌晨熟睡中遭殺害分屍。

▲▼分屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼監視器拍下梁姓大哥的身影，他背著背包並拖著紅色行李箱離開住家。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼分屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，54歲梁姓死者跟73歲大哥皆未婚，因此跟中風的90多歲老母親同住。但主要是由死者負責照顧母親的生活起居，經濟來源是大哥的退休金，以及另外7名兄弟姐妹每人每月提供3千元，這一顧就超過10年，直到去年母親離世後，剩兄弟同住。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

▲永和發生分屍命案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

但死者跟大哥感情不睦，疑因用錢的問題經常發生爭吵，死者在2020年、2021年間甚至對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪。鄰居表示，死者為母親把屎把尿，算是滿孝順的兒子，且死者給人的感覺相當開朗，但死者的大哥則從來不跟人招呼，也不太講話，看起來比較陰沉。

梁姓死者平時還會去社區大學學習，並跟同學一起吃飯、聊line，但到了上月30日晚間11點多，53歲張姓女同學line梁男卻沒讀沒回，時至9月5日下午仍失聯，張女擔心梁男安危，下午5點多到永和警分局得和派出所報案協尋，後來在智光街公寓3樓發現了梁男的遺體。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案。（圖／記者陳以昇攝）

▼▲梁男被發現陳屍家中。

▲▼永和分屍案「頭顱消失」　警上門發現失聯男遇害。（圖／記者陳以昇攝）

梁男死狀悽慘，遺體發黑腫脹且頭顱已被利刃砍斷，雙手臂及右腳齊斷，僅剩下軀幹及左腳，現場大片血水也都乾黑。警方在現場找到6把刀械，4把外觀極新及2把舊刀，包括菜刀及剁骨頭的鋼刀，但是否6把刀都為凶刀還有待檢驗。警方根據現場跡證推測，死者有可能是在睡夢中遇害。

經調閱監視器顯示，73歲梁姓大哥從8月31日晚上開始，拉著一只紅色行李箱頻繁進出自家公寓，警方懷疑大哥涉有重嫌，目前列為關係人；梁姓大哥於本月5日中午先拿2大袋垃圾出門，最後雙手空空返家，到了當天晚間6點多拖著行李箱離開住家坐公車往台北方向。

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