孝子到案求返家「餵失智母」！警進門見3顆子彈　追出他擁槍40年

▲彰化地院依法判處陳男有期徒刑4年。（圖／記者唐詠絮攝）

記者莊智勝／彰化報導

彰化一名陳姓男子日前因涉嫌傷害案件到案，向警方請求先行返家餵食失智母親，不料警方卻意外在陳男住家地上發現3顆子彈，陳隨即自首，坦承槍枝是在近40年前透過友人購得，僅曾前往海邊試射過。彰化地院法官依違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處陳男有期徒刑4年，併科罰金15萬元。

判決書指出，年近60歲的陳男110年7月22日因涉嫌傷害案件，員警通知其到案說明，陳男到案時向警方請求，家中母親年邁且失智，生活無法自理，盼警方能讓他先行返家餵食母親；警方同意後於當天上午10時陪同陳男返回彰化住家，不料在等待的過程中，意外發現陳母臥室地上竟有3顆子彈。

陳男見警方發現子彈後，當即表示「可以好好商量」；現場員警持續追問「母的呢？」(意指槍枝)，但陳男起初謊稱「沒有別的東西，只有糖果(子彈)而已。」隨後警方在陳男供述下於塑膠名片盒、櫃子抽屜內接連尋獲子彈，並再次追問陳「母的呢？」「有子就一定有母的！」陳眼見瞞不住，這才坦承「我自首」，並帶警方前往客廳，由員警打開抽屜起出槍枝、及2個彈匣。

陳男坦言，該槍枝持有已近40年，係他年少時，於民國73、74年透過友人所購得，當時槍砲彈藥刀械管制條例甫制定不久，他因年少思慮不周才會擁槍，但持有過程中從未以此從事犯罪，僅曾前往海邊試槍。

彰化地院法官審酌，陳男擁槍時間長達近40年，持有子彈數量亦多達數十顆之多，足以對社會治安造成潛在危險與不安，考量陳男第一時間選擇自首，兼衡其高職畢業、在台中與人合夥經營電腦組裝維修業務、已婚有2名女兒尚在就學，且母親失智已臥床6年有餘，每日須攙扶起身走路等一切家庭生活狀況，依未經許可持有制式手槍罪，判處陳男有期徒刑4年，併科罰金15萬元，