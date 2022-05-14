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社會 社會焦點 保障人權

孝子打工遭酒駕撞飛不治　司機遲不道歉家屬氣憤噴漆灑冥紙

▲▼六龜車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲潘姓少年的家屬到肇事司機的工地噴漆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市六龜區一名潘姓少年（17歲）因奶奶罹癌，他利用假日打工幫忙籌措醫藥費，本月8日他下班騎機車回家途中，被徐姓男子駕駛的小貨車撞上，潘男頭部受創送醫搶救無效，徐男雖有喝酒但未超標，警方依過失致死等罪嫌將徐男移送；但事發至今將近一個禮拜，徐男都沒有到靈堂給家屬一個道歉，讓家屬氣不過，也找人到徐男工地噴漆、灑冥紙，要討個公道。

▲▼六龜車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲潘男的家屬到工地抗議。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起死亡車禍發生在本月8日，潘姓少年在下班騎機車行經和平路一處工地，徐男剛好駕駛小貨車要右轉，當場將潘男撞飛，潘男頭部重創送醫後搶救無效，潘男父親指控，車禍當下徐男還跑進工地躲藏，他接獲通知趕到，才把徐男抓出來，徐男辯稱只是去喝水。

▲▼六龜車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲肇事的徐姓男子（紅圈者）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，徐男雖有喝酒，但酒測值未超標，但仍在訊後依過失致死罪嫌移送偵辦。

潘男家屬不滿的表示，車禍發生後，徐男的工地明明就在靈堂附近，但徐男從未到靈堂上香，給家屬一個道歉，還每天去上班，家屬氣不過，10、11日到徐男工地噴漆要求道歉，警方獲報也到場處理，避免雙方衝突。

▲▼六龜車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲車禍現場血跡斑斑。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

潘父表示，潘男今年17歲，是家中獨子，因奶奶癌症末期，潘男為了分擔家計從很小就運用假日打工貼補家用，這麼孝順的孩子卻遭遇不幸，對方態度還這麼惡劣，甚至於污衊說家屬找人打傷他，實在太過份。

警方表示，原本徐男方面有意提告恐嚇，但最後認為可以體諒家屬心情，不再提告，但警方強調，毀損的部分仍會依法偵辦。

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