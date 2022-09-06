屏東阿北牽單車走在來義山區　潮州警覺可疑一查是迷路

▲潮州警分局來義分駐所所長柯奕戎、警員邱曉華聯絡計程車載陳男回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



崁頂鄉陳姓男子騎單車從事資源回收工作，一路撿到來義山區，潮州警分局員警執行巡邏勤務，查覺可疑，下車關心，才知他迷路，帶回派出所，購買肉粽等他充飢後叫計程車載他回家，臨離開前，頻頻向警方感謝。

潮州警分局來義分駐所所長柯奕戎、警員邱曉華，日前擔服巡邏勤務，發現有一位老翁牽著腳踏車並載著大包回收物，員警眼尖發現異常感覺老翁不是來義鄉本地人，經詢問瞭解，原來他已經迷路找不到路回家。

據了解，老翁姓陳，家住崁頂；他表示，他從早上騎腳踏車出門拾荒後，直到發現要回家時已經認不清回家的路，就牽車一直沿著路走，所幸員警發現將其攔下，不然如果往山裡的方向行走，後果不堪設想，警方考量他體力不濟，立即將其帶返分駐所休息。



經來義分駐所員警安撫下，他情緒紓緩，員警提供飲料及肉粽讓他充飢，並聯絡家屬前來接回，但其兒女皆在外地工作、太太也身體不便前來分駐所，於是員警即協助叫計程車將他送回家裡，上車前老翁連忙向警方表示感謝之意。



潮州警察分局長簡彥匡肯定同仁積極且處置妥善，發揮了同理心及為民服務的熱忱，讓迷失的民眾終於找到回家的路，實為同仁表率