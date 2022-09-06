陳時中揪陳信安打球未果　吳思瑤：柯市府「行政中立」因人設事

▲籃球場外圍貼著「行政中立全民得益」的告示。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中6日本規劃合體「台灣飛人」陳信安，赴新生橋下打籃球，推廣運動風氣，然而到了現場因門口貼「行政中立」告示，遭現場管理員阻擋進入。對此，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤透過臉書還原「被禁足」的來龍去脈質疑，柯市府的「行政中立」是否因人設事？2014年時任台北市長候選人的柯文哲自己就在同一場地打球、拍片、造勢，為何2022年換成陳時中就不行？

吳思瑤今天透過臉書質疑，柯市府的「行政中立」有沒有因人設事？今天團隊特別注意相關規定，現場沒有任何競選旗幟、道具，就是單純赴約打球，團隊同仁到場後卻發現球場大門張貼一張「行政中立」公文，候選人即使沒有任何選舉行為，只因為他是候選人，就不得入場。

吳思瑤表示，現場詢問球場保全，得知「行政中立」告示是「最近」貼上，保全還現場致電體育局，擴大要求即使候選人還未到場，球場內的任何人，都提早被禁止拍攝任何跟球場相關的影像，連手機拍照都不行，「這實在很超過啊，只因為陳時中會來，所有在球場上的朋友行為都受到限制」。

吳思瑤並指出，根據媒體報導，2014年柯文哲自己就在同一場地打球、拍片、造勢，為何2022年換成陳時中就不行？且北市體育局跟球場保全說法不一，互踢皮球唱雙簧，體育局說是保全誤解行政中立規定，保全說是依據體育局今天的下令。

吳思瑤感慨說，球沒打到，陳時中跟陳信安另約尬球就好，這是小事，只是競選總幹事要頭痛了，到選舉還有81天，台北市的公開場合就這麼多，公有設施多數是市府管轄，候選人未來當然都有走訪的行程，無限上綱的行政中立，讓人無所適從，「阿中到底哪裡能去？哪裡不行？總不能禁足他人，只有柯市長自家人才有特權吧？」

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（圖／記者陳家祥攝）