快訊／不挺黃珊珊！北市民政局長當面喊「支持陳時中」　柯文哲尷尬笑

▲台北市長柯文哲、台北市民政局長藍世聰。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯5日公開民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室成員，被外界形容是「政二代聯軍」。面對名單內出現台北市民政局長藍世聰的兒子藍佑倫，藍世聰6日回應，兒子已經長大，會尊重他自己的選擇，但他感到很開心，因為代表兒子支持身為民進黨黨員的他，而他身為民進黨黨員，也支持黨內提名的參選人。

據了解，藍佑倫曾於2018年低調到民眾黨工作，但並未加入民眾黨，並替當時尋求連任的柯文哲進行選戰工作。

台北市長柯文哲6日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員王鴻薇表示，徐巧芯5日公布陳時中團隊名單，發現有藍世聰的兒子藍佑倫，若在柯文哲團隊的話就是挺黃珊珊，但兒子又在陳時中團隊，藍世聰到底算不算腳踏兩條船？

藍世聰回應，「不會啊！」兒子已經長大了，他會尊重藍佑倫的選擇，「他（藍佑倫）喜歡去參與這樣的活動、支持陳時中，我覺得很開心啊！」

王鴻薇追問，是藍世聰很開心，還是藍佑倫很開心？藍世聰表示，「我也很開心啊！因為至少（藍佑倫）支持我，我是民進黨黨員，所以我也支持。」

王鴻薇聽聞藍世聰言論後，再度詢問藍世聰是否支持陳時中？對此，藍世聰直言，「我想民進黨的黨員，就該支持黨提名的候選人。」他對於藍佑倫要支持誰沒有意見，但如果想法能跟他一樣，他會很開心，「我想民進黨黨員就該支持黨提名的候選人、黨的政策，我們都支持。」也感謝柯文哲沒有因為政治立場進而做要求。

王鴻薇表示，藍世聰現在就是在柯文哲面前喊支持陳時中，這樣的說法柯文哲是否認同？柯文哲則苦笑回應，「我怎麼不認同？」只有北韓會百分之百支持某個人，一個團隊不可能百分之百。

最後，藍世聰補充道，自己處理公事時會保持行政中立，下班後個人行為則有自己的選擇，他目前是北市選委會主委，所以更必須要保持行政中立，「真的可以放心我，我在公事上一定保持行政中立」。