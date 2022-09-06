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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘喊話陽明交大「選前結束」　林耕仁涉抄1個月內完成調查

▲▼民進黨立法院黨團召開「私設刑堂假考察 國民黨濫權施壓」記者會 柯建銘親自主持。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁6日被民進黨立法院黨團爆料，其於2010年交通大學碩士論文嚴重抄襲，總共54頁的報告中，有31頁都出現抄襲內容。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘6日表示，陽明交大的學倫會應該比照台大及中華大學，在1個月內完成案件調查並公布結果，「抄襲事件因選舉而起，也應該在選舉前結束」。

柯建銘今天透過臉書喊話表示，陽明交大應儘速啟動學倫調查，林耕仁不要閃躲應趕快出來面對。他表示，前些日子，各候選人都完成登記作業，提交的資料將印在選舉公報上，派發到每一位市民的家中，作為政治人物，對這份資料都會謹慎再三，斟酌政見上的每一個文字，不斷確認提交資料的正確性，便是希望以至誠之心面對選民。

柯建銘表示，林耕仁登記參選新竹市長候選人時，口口聲聲拿著學歷證明說「我不是抄的啦！」不料沒過幾天，就被爆出論文抄襲事件，整本陽明交大論文54頁，有高達31頁大規模文字與圖表抄襲、改寫、錯誤引用、複製貼上等情形，情節之誇張，令人震驚，林耕仁不該逃避向市民說明的責任跟義務，不願面對大眾的候選人，試問要如何爭取選民的支持？

柯建銘呼籲，陽明交大的學倫會，將由國立交通大學學術倫理與研究誠信辦公室主任周倩教授主持，而周倩教授應比照台大、中華，在1個月內完成案件調查公佈結果的效率，儘速啟動學倫調查，抄襲事件因選舉而起，也應該在選舉前結束，不論是還候選人一個公道，又或是向市民清楚交代，都至關重要。

「迴力鏢已到，請林耕仁不要逃避、不要雙標」，柯建銘說，選舉以來，林耕仁高舉學術倫理的大旗，不斷對外放話，一下說讓新竹人蒙羞，一下要求與抄襲事件毫無關係的新竹市長候選人沈慧虹道歉「知所進退」，國民黨更是見獵心喜、張牙舞爪的指控新竹市前市長林智堅，但面對同黨候選人出現情節嚴重的抄襲行為，卻視若無睹，不敢面對、逃避向選民說明的責任，這才是真的讓新竹人「蒙羞」。

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