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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲：「保台」不需與「抗中」連在一起　別失去大陸對台的喜歡

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲過去曾表態要參選2024年總統大選，面對未來兩岸路線是「抗中保台」還是「兩岸一家親」，柯文哲6日表示，「保台」是目的，但不需要與「抗中」連在一起，且不該失去中國大陸人民對台灣的喜歡、羨慕。

▲▼台北市議會市政總質詢，議員苗博雅質詢市長柯文哲，雙方針鋒相對。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

柯文哲6日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員王鴻薇進行「2024請回答」題目，王鴻薇詢問，柯文哲兩岸路線會走「抗中保台」還是過去的「兩岸一家親」？柯文哲回應，「保台」是一個目的，但不需要與「抗中」連在一起，「你抗中真的可以保台嗎？這要打問號，所以保台才是真正目的。」

王鴻薇追問，會不會繼續認同過去說的「兩岸一家親」？柯文哲提及，台灣與中國大陸有相同的歷史、文化、語言、宗教，不需要一開始就把大陸當作敵人，當然政治上會有爭執，但更重要的是人民與人民之間，絕對不要到互相仇視、瞧不起或憎恨。

柯文哲說，20年前中國大陸會用葉克膜的醫生，差不多都是他教的，以前覺得中國大陸對台灣蠻友善、羨慕，但最近這幾年局勢改觀，「我覺得這對台灣不是好的保障。」台灣應該要讓大陸人民很喜歡、羨慕，這才是最高目標，「如果他（中國大陸）都不喜歡你了，哇！這下就麻煩了。」

最後，柯文哲強調，自己還是主張兩岸要對話，一家親比一家仇好，「不要失去大陸人民對台灣的喜歡、羨慕。」

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