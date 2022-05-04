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竹苗自行車5／7通車　漫遊海岸享受西濱美景

▲賞蟹步道。（圖／新竹市政府提供）

▲賞蟹步道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今宣布，竹苗自行車道本周六（7）日正式開放，可一路從竹市景點接往苗栗，不必再繞道西濱道路與高速汽機車並騎；市府也特別設置「竹苗交界標線」，邀請大家假期來騎車打卡。林智堅說，市府從兩方面努力，第一攜手苗栗縣府向中央爭取投入2500萬元，第二與林務局租地打開保育林，串聯頭前溪左岸、新竹漁港、17公里海岸，將可安全漫遊三縣市，沿途有賞蟹步道、港南運河公園、南港終點站等知名景點，總長超過60公里打造西濱最美自行車道。

林智堅表示，過去騎自行車往來新竹與苗栗的海岸自行車道，必須借道西濱快速道路，與高速的汽機車並騎，十分危險。市府與苗栗縣府攜手，啟動新竹市17公里海岸與苗栗縣綠光海風自行車道銜接計畫，獲教育部體育署補助，透過新設的自行車道800公尺，既有車道改善400公尺，完成1.2公里的自行車道，安全又舒適。

林智堅也公開竹苗自行車道美景，從17公里起點新竹漁港出發，有波光市集、風箏公園與魚鱗天梯；接著往南沿途有港南運河公園、金城湖，有機會看見候鳥；再來到香山濕地、賞蟹步道，還有全新地景公園那魯灣文化聚落，沿途有豎琴橋，終點南港站有香山沙丘，再繼續往南至苗栗，則有崎頂隧道文化公園、海水浴場、濱海森林遊憩區等。

城市行銷處說明，此次工程主要改善自行車道鋪面、增設3處休憩廣場，與改善照明設備、增設護欄等安全設施。其中，自行車道鋪面採透水瀝青，並於兩側設置草溝及短草區緩衝，降低不必要的植栽造景，增加照明設備間距，降低對當地環境及生物之影響，同時強化車道周邊植栽，保持原有自然風貌，提供林中日光及綠蔭交錯的不同海岸騎乘體驗。

城市行銷處表示，市府近年陸續完成頭前溪左岸與17公里海岸自行車系統各項改善工程，竹苗自行車道正式通車也完備竹竹苗跨縣市區域型自行車道系統，提供自行車休憩及運動路線另一種選擇。

市府表示，5月21日將舉辦騎乘活動，邀請市民一同解鎖17公里海岸線Plus，並自5月7日起開放報名（https://www.accupass.com/event/2205031742271740138897）。相關活動內容請關注新竹市政府城市行銷處官網（https://dep-tourism.hccg.gov.tw/ch/index.jsp），歡迎爸爸媽媽帶小朋友一同參加。

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