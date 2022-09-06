新北不是備胎！　侯辦抓包：林佳龍照抄三個月前選台北市台詞

▲林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

侯友宜選舉辦公室今（6）日指出，新北市民進黨參選人林佳龍自參選以來，不斷將新北市說成台北市，顯然放不下無法參選台北市的「失志」，近期又不斷以台北市本位主義，拋出各項口號，忘卻自己的身分。侯辦今再抓包，林佳龍近期不斷喊的「新北是連結所有其他城市的軸承」，完全照抄三個月前選台北市的台詞，「一樣的話，拿來跟不同的人告白，把新北市民當作備胎？」

侯辦發言人吳亮賢指出，林佳龍爭取參選台北市長時，大張旗鼓公布首都12堂課，並在臉書高喊「作為北北基桃首都圈的核心城市，台北市像是連結大小齒輪的承軸」、「台北市是帶動台灣國家發展的引擎」，如今林佳龍被台北市民死當後，又立刻以「複製貼上」的台詞哄騙新北市民，換個主詞、內容不變，「到底你心裡想的是誰？」

▲侯辦認為，林佳龍三個月前爭取參選台北市長時，指「台北市像是連結大小齒輪的承軸」，如今轉選新北市，又稱「新北是連結所有其他城市的軸承」。吳亮賢批評，「一樣的話，拿來跟不同的人告白，把新北市民當作備胎？」 。（圖／翻攝林佳龍臉書）

吳亮賢表示，林佳龍說要跳脫本位主義，但從他參選新北後，除了不斷將「新北市」講成「台北市」，如今的政見口號還是以台北市為出發點，就好比追求一個對象失敗後，轉頭跟新歡告白卻又叫錯名字，「難不成佳龍的嘴，真的是騙人的鬼？」

吳亮賢說，侯友宜擔任新北市長以來，除了以新北市政為最優先考量，也早就提出新北市是北北基桃一千萬人口首都生活圈的中心點，進而持續大力推動五股垃圾山整頓、新泰塭仔圳、捷運軌道等重大建設，為的就是「立足新北、提升北台、帶動台灣」。

吳亮賢呼籲，一個城市的首長，除了要有宏觀的角度，更要接地氣，以民眾視角出發，推動具體有感的政策，「如果首長只是自以為飛在天上的龍，以睥睨的角度看待站在土地上的人民，只會飛得離民眾越來越遠」。

