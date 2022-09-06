影／蔣萬安拋長照3政策　隔壁業者路過大讚「全切中要害」





▲蔣萬安「長照三支箭 用心挺安老」政策發布會，長照業者路過大讚「切中要害」。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（6）日召開「長照三箭」政策發布記者會，結束後在記者會現場出現一位民眾，發言表示自己就在隔壁經營長照機構，恰巧路過，就走進來聽，聽完認為蔣萬安的三項政策，全都「切中要害」。

蔣萬安在記者會上提出三項政見，首先，要在6個月內，增加台北市聯醫系統500張長期照護床位；第二，鼓勵私人機構，特別是審核後達到聯醫醫護比標準者加入計畫，每床每月補助2萬元；第三，落實在宅老化，需遠距通報救援設備的長者，可利用坊間已經有的成熟保全系統，只要符合資格條件提出申請，每人每月補助1200元。

今日記者會結束前，一位林姓長照業者也發言表示，自己的服務機構就在隔壁，剛好路過進來聆聽，「剛剛聽到三支箭，真的覺得有射到需要長照的失能長者身上！」，雖然要推行成本上非常高，但確實戳中目前長照缺失的要害；蔣萬安則回應，後續在長照政策的推動上，有很多更細緻化的部分，非常歡迎業者持續給予建議及想法，真實反應第一線實際面臨的困難。兩人也當場交換聯繫方式。

蔣萬安指出，未來將在府級成立台北市「高齡長照補助款」，跳脫衛生局與社會局的困境，預計每年挹注3億元。第一年市府未編列預算，將由預備金支應，此舉不僅不會挪用衛生局原有的公衛補助款，還考量到近年來、尤其疫情期間公共衛生的任務急速加劇，未來將增加近18年來從未變動的衛生局公衛補助款，以提升聯合醫院人員的士氣。

蔣萬安說明，台北市約250萬人口中，65歲以上高齡人口於今年突破20％，跨過「超高齡」社會的門檻，成為六都「最老」的都市。他並說，聯合國、世衛組織已再三警示都會長者在地安老的困難，而台北市是移工看護使用比例最高的縣市，該思考的是體系資源不足，以及家屬缺乏移工看護以外選擇的困境；因此，北市長照資源布建是當務之急，需強化住宿型長照機構「質與量」的困境。

蔣萬安進一步說，北市地區長照涵蓋率僅35%，如果焦點放在長期臥床、需要專人照顧的人數床位需求上，台北市現在能夠提供的更是遠遠不足，市民朋友要在台北找到床位，恐怕要等兩三年，不只病人受苦，全家大小都受其牽累；如果長者有放三管者，定期要到醫院看病，更是大費周章、苦不堪言。

蔣萬安強調，台北市立聯合醫院系統，是全國六都級的公立區域醫院表率，各個院區多位於交通方便、人口密集之處；已深具醫療水準的市立聯合醫院，可示範來處理這項難題。