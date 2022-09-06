陳時中陣營指竊取通訊錄　蔣萬安競辦開嗆：先清查內鬼





▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中陣營指選辦分機表遭北市議員徐巧芯竊取，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（6）日表示，「難道陳時中的團隊不能見光？」如果要指控別人，就要拿出證據，應先清查內鬼別，老打烏賊戰。

蕭羽耘指出，議員是獨立問政的個體，負有監督政府的責任，難道陳時中的團隊不能見光？蔣萬安競選團隊不清楚通訊錄來源，這是陳時中陣營慣用的「烏賊戰術」；蕭羽耘也質疑，陳時中選辦難道沒有門禁管制跟監視器畫面？為什麼不拿出影片當證據？還是怕查一查發現是內鬼外洩？

蕭羽耘指出，先前蔣萬安選辦人事案也頻遭外界討論，綠營民代、名嘴談的繪聲繪影，陳時中怎麼不批評他們侵犯蔣辦隱私？如果要指控別人，就要拿出證據，否則就是含血噴人；蕭羽耘分析，陳時中選辦成員輪番上陣抹黑，先前吳思瑤、范雲、林楚茵出面抹黑輪番遭到打臉，看來排班輪到了莊瑞雄。

蕭羽耘提到，分機表的用途就是對外聯繫，如果分機表是機密，那陳時中是否主張現在就把台北市政府官網上的局處分機都塗黑？過去把合約塗黑防止立院監督，現在又禁止議員討論選辦成員，又犯了「想塗黑就塗黑、想公開就公開」的「陳式雙標」。

蕭羽耘質疑，陳時中要喊抓賊，其實不假外求，畢竟團隊成員的「爸爸們」陣容驚人，有管警察的內政部長、管檢調的法務部次長、有解釋律令的大法官，「爸爸們」擁有抓人、偵辦、判刑最完整的「國家機器一條龍」，難道沒有提供抓內鬼的技術指導？如果真的認為有問題，請馬上報案啟動調查，不要老是搞烏賊戰。