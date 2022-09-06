林佳龍稱「打造新的台北市」　侯友宜：新北市長要有一定的高度

▲侯友宜出席新北市公共托育政策推動經驗分享會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前出席樹林「林姓宗親會會員大會」時稱「要把新北市變成新的台北市」。對此，新北市長侯友宜回應，擔任新北市的市長，要有一定高度外，更重要的是，要有心、有力，要拿出更高的高度帶動北臺灣的發展。

侯友宜今（6）日上午帶國民黨台南市長參選人謝龍介參訪新北市中和區的民享公共托育中心。對於林佳龍日前稱「要把新北市變成新的台北市」，引發熱議，侯友宜說，新北市人口多，新北也如同台灣的縮影、多元文化族群，有來自各縣市移民到新北市來的，在這裡成長跟茁壯。

侯友宜說，新北市的地理位置好，它是北臺灣、大台北的中心點，因此他總是認為，新北好、北臺好、千萬人共好，所以未來新北、台北、宜蘭、基隆，包括隔壁的桃園，甚至遠至新竹縣市，大家一起努力共好，只要讓北臺灣好，新北市就一定會好。

因此，侯友宜強調，要擔任新北市的市長，要有一定高度外，更重要要有心、有力，還能夠拿出更高的高度帶動北臺灣的發展，讓北臺灣更好，新北一定好，今天看到謝謝龍介帶這麼多議員來到這裡互相來學習，他很感動，好的一起互相學習，不好的請多多指教，謝謝大家。

