男大生「1月爆賺33億」靠這檔！BBBY股票爆紅　財務長墜18F輕生





▲52歲的阿納爾（Gustavo Arnal）被法醫判定自殺身亡。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（BBBY）財務長阿納爾（Gustavo Arnal）2日在曼哈頓墜下18樓身亡，根據5日出爐的驗屍報告，他被法醫判定為自殺。BBBY股票近期爆紅，更讓一名男大生僅花1個多月就賺進1.1億美元（約新台幣33億元），但公司卻陷入財務危機，阿納爾也面臨股票詐欺訴訟。

《紐約郵報》報導，法醫判定，52歲的阿納爾死因是全身多處鈍傷，死亡方式為自殺。BBBY於4日發表聲明，悼念這名「傑出的國際級高級主管」，幫助企業度過最難熬的疫情。董事會主席艾德曼（Harriet Edelman）大讚阿納爾的天賦、領導及管理能力，「我們專注於支持他的家屬及團隊，在這個悲傷且艱難的時刻，我們的心與他們同在。」

▲美國家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond（BBBY）紐約門市。（圖／路透）

南加州大學20歲學生費里曼（Jake Freeman）7月收購BBBY近500萬股股票，當時該企業業績慘澹，每股價格不到5.5美元，未料之後受到散戶熱烈吹捧，近1個月股價飆漲超過350%。他於8月16日賣出價值超過1.3億美元的股票分額，扣掉最初2500萬美元（約新台幣7.5億元）持股成本，1個多月就賺進1.1億美元。

不過，雖然BBBY深受網友喜愛而爆紅，股價也隨之水漲船高，甚至獲得「迷因股」（meme stocks）封號，但該企業陷入嚴重財務問題，已經宣布裁員20%、關閉150間分店，阿納爾也被指控哄抬股價、逢高賣出的炒作行為，涉嫌12億美元股票詐欺。

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