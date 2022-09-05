熱門迷因股BBBY財務長墜樓身亡！　傳公司財務「一塌糊塗」引猜疑

▲BBBY執行長阿納爾2日墜樓身亡。（組圖／翻攝自推特、路透）

記者葉睿涵／編譯

美國警方證實，知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond（BBBY）財務長阿納爾（Gustavo Arnal）2日從曼哈頓翠貝卡 （Tribeca）附近一座摩天大樓墜樓身亡，享年52歲。此前，不少財經專家稱BBBY的財務狀態「一塌胡塗」，該公司此時卻傳出財務長墜樓意外，引發外界聯想。

據彭博社報導，紐約警方在當地4日發布聲明，證實曼哈頓2日中午12時30分從翠貝卡18樓高公寓大廈墜落身亡的男子為BBBY公司52歲的財務長阿納爾，但警方並未提供任何細節，僅表示法醫會在完成死因調查後公佈驗屍報告。BBBY同日也證實了阿納爾的死訊，並向其家人致哀。

美國最近「迷因股」熱潮再起後，BBBY就成為了散戶追逐的熱門標的，然而該公司近日卻因大股東出脫所有持股，加上銷售暴跌，深陷營運困境，不得不辦理增資，同時關閉旗下150家分店、裁減20%人力，希望通過節流降低資本支出。

BBBY在陷入財務危機之際傳出阿納爾墜樓意外，引發外界聯想。過去曾在美妝品牌雅芳（AVON）擔任財務長的阿納爾，在2020年5月加入BBBY。8月23日，一群股東對BBBY提出集體訴訟，指控BBBY哄抬股價並在高點拋售持股賺取暴利，而阿納爾是被告之一。