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陰莖抽出「整條USB線」！15歲小弟血尿急送醫　竟是為了量長度

▲▼英國15歲少年把USB線插入陰莖。（圖／翻攝Urology Case Reports）

▲英國15歲少年把USB傳輸線插入陰莖。（圖／翻攝Urology Case Reports）

記者吳美依／綜合報導

英國一名15歲少年為了測量長度，竟把USB傳輸線插入陰莖，卻無法自行取出，甚至出現血尿，緊急送醫。由於電線打結太嚴重，醫師只好切開陰莖和陰囊附近肌肉，剪斷糾結線段後，終於把剩餘線段從尿道口拔出，而這份病例研究也被發表在期刊《泌尿外科病例報告》

《鏡報》報導，少年在媽媽的陪同下抵達醫院，但直到母親離開診間後，才坦承這場「性實驗」。醫師在病例研究中寫道，「病患是一名健康青少年，沒有精神健康障礙病史。USB傳輸線的2端接口從尿道口突出，而打結的中間線段仍留在尿道裡。」

由於USB傳輸線糾纏程度太嚴重，無法使用金屬器具移除，只好緊急手術。幸好，少年恢復良好、順利出院，2周後也拔除所有導管，但仍必須接受長期監測。

醫療團隊警告，在尿道插入異物的案例並不罕見，先前也有患者插入縫針、大頭針甚至開心果的殼，但可能在排尿時造成疼痛、血尿、勃起疼痛及排尿困難，嚴重程度取決於異物的尺寸、形狀及插入方式，甚至可能引發延遲併發症，需要大規模重建手術，「性實驗、性慾滿足以及潛在精神障礙，都被認為是人們在尿道及膀胱插入異物的主因。」

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