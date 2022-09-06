加入黃珊珊團隊！李鴻源稱「非綠的沒什麼不能合」　酸陳時中馬桶政策

▲前內政部長李鴻源、無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊6日舉辦「都市再生」政見記者會，找來前內政部長李鴻源擔任競選團隊市政總顧問。面對外界質疑昨日替國民黨背書，今日到獲得民眾黨支持的黃珊珊記者會，李鴻源直言「非綠的沒什麼不能合」，再酸民進黨台北市長參選人陳時中要用免治馬桶政策，「我當然不支持他」。

黃珊珊6日上午召開第二場政見記者會，主題為「都市再生新樣貌」上，邀請2名公辦都更案的當地住戶代表出席表達心聲外，同時也正式宣布前內政部長李鴻源擔任競選團隊市政總顧問一職，兩人共同闡述對台北市都市再生的理念與看法。

由於李鴻源5日替國民黨嘉義縣長參選人王育敏站台，今日來挺黃珊珊，是否意味著「藍白合」？李鴻源表示，昨天到嘉義替王育敏提供治水概念，「我想只要非綠的，沒什麼不能合的。」若政見上對國家好、對台北市好，他都很樂意提供意見。

▲李鴻源。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

不過，李鴻源也回憶道，2014年高雄氣爆第二天，時任高雄市長陳菊邀請他去高雄，自己二話不說就立刻南下，他服務的是市民、要看有能力執行的人，並且提供專業，為了市民、國家好，任何合作都是有可能的，「昨天為王育敏背書，今日替黃珊珊背書，但更重要的是監督他們。」

媒體追問，李鴻源說「非綠的沒什麼不能合」是否意味不支持民進黨台北市長參選人陳時中？李鴻源語帶諷刺地說，陳時中要用馬桶，「我當然不支持他！」如果陳時中是要問都更，也可以跟對方談談看，「為什麼我要先設定不跟誰談？」不過談之前會先看對方能不能做到，「你根本做不到，我幹嗎浪費時間？」自己樂意提供專業訊息給想做事的人。

至於是否會幫國民黨台北市長參選人蔣萬安的政策背書？李鴻源提及，自己是國民黨永久黨員，黨費已經全數繳完，而蔣萬安是他的老朋友，如果願意討論，他也很樂意，「我覺得這沒什麼不能討論，若為了台北市、國家好，都有義務提供專業建議，不要政治化，沒有那麼政治。」