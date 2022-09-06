藍軍領頭羊發威！謝龍介合體侯友宜　大讚：首長態度對成績就出來了





▲謝龍介北上合體侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨台南市長參選人謝龍介今（6）日上午參訪新北市中和區的民享公共托育中心，與新北市長侯友宜合體，侯友宜藍軍領頭羊角色也確立。侯友宜提到，歡迎外縣市民意代表跟新北市互相觀摩學習，我們都用熱誠的雙手歡迎他，好的地方可以學習，不好的地方也多多批評指教。

繼基隆市長參選人謝國樑、高雄市長參選人柯志恩紛紛到新北請益後，今日謝龍介也北上到新北市參訪公共托育。媒體問到，是否正式成為藍軍領頭羊？侯友宜表示，新北市就像是台灣的縮影，各項推動的方式都跟外縣市有關係，因此，非常歡迎外縣市的民意代表、有願意跟新北市互相觀摩學習的，都用熱誠的雙手歡迎他。

▲侯友宜出席新北市公共托育政策推動經驗分享。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜說，這次謝龍介跟多位議員一起來看新北的公托，可以讓他們了解新北公托做到什麼程度，好的地方可以拿回去學習，不好的地方也多多批評指教，讓台南市、新北市大家一起共好，不要只有新北好，希望台灣共好，大家一起加油。

謝龍介受訪時也說，此次參訪是見賢思齊，因為他在規劃未來怎麼為台南市民服務時，台南有很多年北漂青年向他表示，「你有像新北這樣公托的嗎？我孩子怎麼辦，你的社會住宅、青年住宅怎麼辦？」

謝龍介說，回頭檢視這些政策，台南市當然有所不足，因此向侯市長請益，台南市光是多成立一家公托，跨局處就吵得要命，為什麼新北市能做到最好，可以看出精神就是首長態度，「首長態度對了，成績就出來了」。

