租金變頭期款！住20年可取得房屋地上權　黃珊珊拋「未來宅」政見

▲黃珊珊政見發表記者會「⾸都再進化 都市再⽣新樣貌」 。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，無黨籍台北市長參選人黃珊珊6日公布都市再生政見，邀請前內政部長李鴻源擔任競選團隊市政總顧問。黃珊珊進一步提出「台北未來宅」規劃，其中包括「以租轉購」，若民眾對社區有貢獻，可評估是否延長居住年限，一旦住滿18年或20年等成為長期承租戶，則有機會取得房屋地上權，將已繳租金轉為頭期款。

黃珊珊6日上午召開第二場政見記者會，主題為「都市再生新樣貌」上，邀請2名公辦都更案的當地住戶代表出席表達心聲外，同時也正式宣布前內政部長李鴻源擔任競選團隊市政總顧問一職，兩人共同闡述對台北市都市再生的理念與看法。

李鴻源表示，因為台北市有許多老舊住宅結構不安全，因此更應該加速都更進程，不論是都更或是興建社宅，其實最重要的成敗關鍵就是在財源規劃，未來北市可利用公共設施保留地解編所釋出的土地，來重新作規劃。

黃珊珊進一步提出「台北未來宅」規劃，將兼具「加速都市更新」、「青年居住正義」及「全齡住宅照顧」功能三面向，可當作都更中繼住宅，加速周邊地區的都更進程；在居住正義的部分，也可以從公私協力的角度，以多元更有效率的管道，提供青年族群所需的可負擔住宅，且「台北未來宅」將打造全齡住宅，推動青銀共居，讓長者安心並得到更好的照護，以打造共融生活的全齡社區。

▲前內政部長李鴻源、無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊說明，「台北未來宅」機制主要4點特色，要訴求低碳、環保、節能，結合城市美學的設計元素，強調住宅安全與防災，強化住屋安全以提升氣候變遷下的災害應變；採用中繼住宅模式，提供鄰近地區老舊房舍的屋主入住，釋出老舊住宅則整併成社宅或以包租代管的方式，提供青年族群承租，透過審議制度橫向聯繫，提供財稅獎勵配套，提高民間參與意願。

而黃珊珊也提及「都更紅利由市民共享」，台北未來宅將訂定不同容積額度，鼓勵公私合作以增加準公共設施或公共設施的供給，同時為全面照顧台北市年輕人到銀髮族，可區分3種模式，第一為現行的以租代購模式繼續推動，包租代管讓青年人承租。

值得一提的是，黃珊珊拋出「以租轉購」，因民眾居住社宅年滿6年得離開，但如果對社區有貢獻，可評估民眾是否有資格繼續再住6年、12年等，如住滿18年或20年等長期承租，則有機會取得房屋地上權，已繳租金轉為頭期款，市府也針對認購租戶給予購屋獎勵，協助其降低購屋負擔。

黃珊珊表示，民眾取得房屋地上權後，可讓銀行開始融資，若年老沒有收入時，可以將土地賣回給市政府，藉此轉為承租，該筆錢則能成為養老金；台北未來宅將是以「公辦租售」模式，也就是由市政府單一窗口管理，以合理價格出租、出售及收回，即使市民想要轉手地上權，也只能由市政府購回，所以絕不會有圖利個人或財團的問題。

關於取得房屋地上權的機會與資格，黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻表示，目前社會住宅已有專家學者檢核青創戶成果機制，若未來當選後，即刻推動未來宅，也會建立類似的檢核成果機制，所有的標準均會公開透明，公民參與，共同討論。