坐輪椅進摩鐵指揮仙人跳！　街頭鬥毆還販毒...「花蓮跛豪」落網

▲黎姓主嫌由幫眾推輪椅進入摩鐵，指揮手下進行仙人跳，過程還被監視器錄下。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方執行掃黑行動首日，逮捕花蓮地區以黎姓犯罪嫌疑人為首之犯罪組織，該組織涉嫌花蓮數起治安事件並疑似以毒品控制幫眾，花蓮警方8月22日向花蓮地院聲請搜索票，在花蓮地檢署檢察官指揮之下，將梁嫌等13人拘提到案。

據瞭解，該組織以黎姓犯嫌為首，長期在花蓮縣販賣毒品戕害民眾身心，其幫眾亦經常在街頭鬥毆，更曾在2020年間以傳送美照，以色誘方式誘騙被害人至旅館，再逼迫被害人簽具本票恐嚇被害人就範，黎姓犯嫌並在幫眾推輪椅方式出現在旅館指揮犯案，令人瞠目結舌。

▲黎姓主嫌遭專案小組逮捕，以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪嫌解送花蓮地檢署複訊。

被害人隱忍1年後不堪凌辱向警方報案，花蓮警方立即成立專案小組展開偵辦，經花蓮縣警察局新城分局結合刑警大隊、吉安分局、鳳林分局、少年隊、新北市新莊分局、海巡一二岸巡隊共同偵辦，同步發動搜索、拘提行動，拘提13人到案，查獲通緝1人、起出安非他命毒品4公克、本票等證物，全案以組織犯罪、恐嚇取財及毒品等罪嫌解送花蓮地檢署複訊。

花蓮縣警察局局長戴崇贒表示，新冠肺炎疫情持續，全國實施第三級警戒，然治安工作絕不鬆懈，警方秉持犯罪零容忍之嚴正執法立場，對無端滋事、逞凶鬥狠分子絕不寬待，對轄內不法分子絕不給予喘息空間，警方掃蕩行動將在花蓮地檢署的指導下一波接續一波持續，堅定維護本縣治安。呼籲縣民若遭受犯罪組織不法侵害，應勇於向警察機關報案檢舉，切勿鄉愿縱容，警民應合作共同維護社會治安，營造免於恐懼之安全生活環境。