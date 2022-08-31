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女駕駛吸嗨了自撞！意外抖出「IG網紅販毒」　他瞎扯：代買麥當勞

▲▼ 嘉義民雄自撞事故，駕駛送醫搶救 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲羅女吸毒後自撞引來警察，販毒的張男因此被逮。（示意圖／記者翁伊森翻攝，與本案當事人無關）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名張姓男子透過微信隨機發送販毒訊息，藉此招攬到一名羅姓女子上門購買K他命。羅女千里迢迢從彰化開車到嘉義交易，一拿到毒品就忍不住在車內吸食，不料，卻在東區盧山橋自撞引來警察，自稱網紅的張男也被循線逮獲。日前法院依販賣三級毒品罪判張男有期徒刑8年，可上訴。

判決指出，張男2019年5月21日前某日，用微信帳號「蠟筆小新彩虹館」隨機發送「一堂課程只要1400（即指1公克1400元之意）」、「二堂課程只要2500」、「四堂半課程只要5400」等販賣K他命的訊息。羅姓女子見到後隨即打電話給張男，2人相約於嘉義市林森東路與博東路口會合。

羅女用6600元的價格向張男買到3包K他命後，便迫不及待地回到車內吸食毒品，接著毒駕上路，但由於她吸毒後意識不清，凌晨3時45分許行經廬山橋時，當場自撞護欄。警方獲報到場處理，發現羅女連站都站不直，並於汽車腳踏墊下、羅女隨身包包起獲毒品，循線逮到販毒的張男。

▲信義警分局吳興所警員日前查獲蔡男吸持有大批K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張男以6600元的價格販售3包K他命給羅女。（示意圖／記者張君豪翻攝）

張男到案後坦承曾與羅女有接觸，但辯稱「微信上販賣毒品的廣告訊息不是我所發送，我是IG網紅，有很多粉絲，女生都會想請我買吃的，藉此認識我，我當時與羅女見面是因為她透過IG聯絡我，請我代買麥當勞，所以我要找錢給她」，稱自己不知道羅女買毒一事。

但嘉義地方法院不相信張男的說詞，認為羅女家住彰化，若不是為了要買毒品，怎麼可能耗費時間、油資及勞力南下嘉義，且透過監視器畫面可知，張男交給羅女的東西與手掌大小相近，羅女還遞出數張千元紙鈔，怎麼可能是麥當勞，依販賣第三級毒品罪判張男有期徒刑8年。

張男認為一審判太重，上訴時表示，自己年幼喪父，因家庭因素，從國小四年級開始安置社福機構長達7年，教育程度高中肄業，且自幼左眼失明，工作能力受限，經濟狀況不佳，加上新冠疫情爆發，在網路販賣商品維生，是一時失慮才會販毒，又只有賣過一次，對象僅一人，希望法院能輕判，但台南高分院認為原審並無違誤，將他的上訴駁回，全案仍可上訴。

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