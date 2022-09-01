淡水街頭非洲童走失！甜美女警安撫：Your mom is looking for you

記者戴上容／新北報導

南非籍母子8月27日中午在淡水馬偕醫院失散，母親找遍醫院都未找到孩子，急得到附近竹圍派出所報案。女警在外頭找了1個多小時，終於在竹圍捷運站外的行人天橋旁發現男童，並用流利英文安撫「Your mom is looking for you！」隨後聯繫母親帶男童回家，並協助叫計程車。

▲女警協助找到南非籍男童。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，這對南非籍母子透過依親關係來台，8月27日週六時，母親帶著10歲兒子從新北市八里區住處搭車到淡水馬偕醫院看病，未料當日上午11時許才看完病，男童就和媽媽失散。南非籍媽媽不熟悉路況，加上語言不通，焦急得不知如何是好！

▲母親焦急到派出所報案，希望警察幫忙協助找到男童。（圖／記者戴上容翻攝）

後來，媽媽靈機一動，見到一旁淡水警分局竹圍派出所，趕緊進入向警方求助。經員警安撫、了解，決定與媽媽分頭尋找小男孩，所幸到了中午約12時許，警方終於在竹圍捷運站外的行人天橋發現男童身影。

當下女警不斷用流利英文安撫男童「Your mom is looking for you！」經通知媽媽帶回，並攔了台計程車，總算順利送母子倆返家。

淡水警分局呼籲，民眾帶著稚齡孩童外出，應避免讓孩童遠離目視範圍，以免因疏於照顧發生意外或危險，造成難以挽回的遺憾。