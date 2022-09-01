　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淡水街頭非洲童走失！甜美女警安撫：Your mom is looking for you

記者戴上容／新北報導

南非籍母子8月27日中午在淡水馬偕醫院失散，母親找遍醫院都未找到孩子，急得到附近竹圍派出所報案。女警在外頭找了1個多小時，終於在竹圍捷運站外的行人天橋旁發現男童，並用流利英文安撫「Your mom is looking for you！」隨後聯繫母親帶男童回家，並協助叫計程車。

▲▼ 女警協助找到南非籍男童。（圖／記者戴上容翻攝）

▲女警協助找到南非籍男童。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，這對南非籍母子透過依親關係來台，8月27日週六時，母親帶著10歲兒子從新北市八里區住處搭車到淡水馬偕醫院看病，未料當日上午11時許才看完病，男童就和媽媽失散。南非籍媽媽不熟悉路況，加上語言不通，焦急得不知如何是好！

▲▼ 女警協助找到南非籍男童。（圖／記者戴上容翻攝）

▲母親焦急到派出所報案，希望警察幫忙協助找到男童。（圖／記者戴上容翻攝）

後來，媽媽靈機一動，見到一旁淡水警分局竹圍派出所，趕緊進入向警方求助。經員警安撫、了解，決定與媽媽分頭尋找小男孩，所幸到了中午約12時許，警方終於在竹圍捷運站外的行人天橋發現男童身影。

當下女警不斷用流利英文安撫男童「Your mom is looking for you！」經通知媽媽帶回，並攔了台計程車，總算順利送母子倆返家。

▲▼ 女警協助找到南非籍男童。（圖／記者戴上容翻攝）

淡水警分局呼籲，民眾帶著稚齡孩童外出，應避免讓孩童遠離目視範圍，以免因疏於照顧發生意外或危險，造成難以挽回的遺憾。

▲▼ 女警協助找到南非籍男童。（圖／記者戴上容翻攝）

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
擁34cm世界最大鵰　他曝與女伴性生活
淡水童走失！甜美女警安撫：Your mom is looki
快訊／台東男颱風天衝浪「捲外海失蹤」！狂游2小時奇蹟獲救
沉迷AV會不舉？70%贊同　女優吳夢夢說真話
「從Google抄到百度」！醫嘆台灣進入抄襲元年　網：202
快訊／謝國樑才邀看論文　他丟比對系統「相似度47%」：怎畢業
第三波水逆來襲　「重災5星座」首當其衝慘了
美國大使在上海「排隊做核酸」！　照片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水街頭非洲童走失！甜美女警安撫：Your mom is looking for you

三峽康喜軒金牛角董座詐貸1.29億落跑　板信銀放款女襄理慘了

美容師當抓耙子慘被男客私刑　當人肉ATM狂領255萬爽抱酒店妹

軒嵐諾未到先發威！彰化路樹遭吹斷砸3機車　外送員衰被壓傷

芭比Q了！拿刀割兒子前任皮膚+剪下隆鼻假體　正妹狂流組織液怒告

人夫6度爽啪小三！大尺度聊色：把蟲蟲放進去…正宮見極樂照崩潰

尪偷吃工讀小妹...人妻提告求償敗訴　法官搬9字解釋愛情真諦！

高雄「4隻美鵝」結伴逛街！快車道急奔阻交通　先進警局拘留室

神鬼女保全「靠這招」A走743萬　管委會16個月才發現

快訊／軒嵐諾外圍環流強風橫掃　基隆嶼明起封島3天

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

逃逸移工雇名車接送遭攔查　司機激動頻喊：別拉自動門

上百隻鴨圍車繞圈10mins　駕駛被擋住：快嚇壞惹...

淡水街頭非洲童走失！甜美女警安撫：Your mom is looking for you

三峽康喜軒金牛角董座詐貸1.29億落跑　板信銀放款女襄理慘了

美容師當抓耙子慘被男客私刑　當人肉ATM狂領255萬爽抱酒店妹

軒嵐諾未到先發威！彰化路樹遭吹斷砸3機車　外送員衰被壓傷

芭比Q了！拿刀割兒子前任皮膚+剪下隆鼻假體　正妹狂流組織液怒告

人夫6度爽啪小三！大尺度聊色：把蟲蟲放進去…正宮見極樂照崩潰

尪偷吃工讀小妹...人妻提告求償敗訴　法官搬9字解釋愛情真諦！

高雄「4隻美鵝」結伴逛街！快車道急奔阻交通　先進警局拘留室

神鬼女保全「靠這招」A走743萬　管委會16個月才發現

快訊／軒嵐諾外圍環流強風橫掃　基隆嶼明起封島3天

迪麗熱巴絕美「零修圖素顏生圖」曝光！　網驚：怎麼可能

TPOC／母雞不靈光？蔣萬安登記不帶小雞　藍北市議員聲量慘輸綠

快訊／威力彩「頭獎5.1億」號碼出爐　財富自由就靠這7碼

麥力德狠打臉酸民繳好投MVP　陳子豪開轟相挺

卡車過去也聽不見！妙齡女20年電子耳損壞　輔大醫讓她再獲新聲

快訊／台東男颱風天衝浪遭「捲外海失蹤」！狂游2小時奇蹟獲救

淡水街頭非洲童走失！甜美女警安撫：Your mom is looking for you

PCS首支晉級世界賽的隊伍！CFO擊敗BYG取得門票...教練選手激動相擁

韓韶禧受傷1個月首公開露面！　「眼部傷勢痊癒」甜笑揮手打招呼

快訊／謝國樑才邀大家看論文　他丟比對系統「相似度47%」：怎麼畢業的？

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

社會熱門新聞

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

即／高雄聯結車擦撞電動自行車　騎士慘遭輾斃

桃園威天宮惡火！室內關公像慘遭斷頭畫面曝

即／北市國三生「校園內墜落」！　原因、高度不詳送醫

桃園龜山宮廟失火　烈焰照亮黑夜

台中女大生半夜跟網友出門　遭二度性侵

13死囚打官司求總統特赦　北高行駁回

即／台中13樓鷹架遭吹落砸傷2人

世界最高室內關公慘燒斷頭　斥資10億宏偉原樣曝

軒嵐諾外圍環流狂吹　台中4處路樹倒塌

更多熱門

相關新聞

3小時清出900公斤垃圾煥然一新

3小時清出900公斤垃圾煥然一新

交通部觀光局參山國家風景區管理處谷關遊憩區，今（1)日上午聯合在地和平區博愛里松鶴部落舉辦「我愛松鶴部落淨街活動」，部落居民、文健站長者、德芙蘭國民小學的小朋友共約百人一同為松鶴部落環境貢獻心力，在短短3小時，一共清出900公斤垃圾，讓社區變得煥然一新。

高雄「4隻鵝」快車道急奔　先進警局拘留室

高雄「4隻鵝」快車道急奔　先進警局拘留室

首度擊落陸空拍機！金門女戰神信心喊話

首度擊落陸空拍機！金門女戰神信心喊話

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯爆粗口

陳時中喊公布大巨蛋檔案　柯爆粗口

關鍵字：

淡水街頭女警非洲走失影音

讀者迴響

熱門新聞

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

即／士林捷運站爆「大群人尖叫狂奔」　原因曝光

世界最大「室內關公像」遭祝融　最新照片曝光

軒嵐諾可能發陸警　颱風假有望達標

快訊／基本工資調高4.56％！　月薪2萬6400元、時薪176元

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

花蓮外役監逃犯康育豪再犯重案　夥太陽會份子桃園砍人逃逸

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

UNIQLO買衣服「新規定曝光」　明天實施

軒嵐諾風雨時程全攻略！1圖看懂各地雨勢

不是驚嘆號！iPhone 14 Pro剪瀏海新造型曝光　藏隱私指示燈

即／大陸空拍機又闖金門！　駐守部隊「首度擊落」

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面