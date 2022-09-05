抬頭驚見「無名女屍」掛橋上　遭刺多刀慘死！身上還藏恐怖留言

▲墨西哥下加州一具無名女屍被掛在橋上。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥下加州（Baja California）提華納（Tijuana）發生駭人事件，一名女性的遺體被懸掛在橋上，全身佈滿刀傷，其身分未知，但身上被搜出一塊布料，上面寫著「歡迎來到戰爭的藝術，繼續嘗試吧，渾蛋。」外界認為，當地猖獗的販毒集團可能是幕後黑手。

《每日星報》報導，死者年約35-40歲，具有深色皮膚及棕色頭髮，身穿綠色平口上衣。除此之外，相關單位似乎沒有透露更多細節。

今年4月，在本案發生地點的幾公里之外，另一名女性也以類似方式陳屍野外。2個月後，當地販毒集團發生火拚，造成15人喪生。一些死者遭到斬首肢解，分裝在麻布袋或曝屍路邊，一些死者被槍殺身亡，一些遺體已經燒焦或腐爛。

提華納緊鄰美國加州，被公認是墨西哥暴力與毒品最猖獗、謀殺案最多的城市之一。墨西哥國家調查局指出，今年1-8月，提華納就登記1292起謀殺案，而實際發生數量可能更多。當地媒體Zeta Tijuana報導，該城市今年累計159名女性被謀殺，光是8月就有16名女性遇害。

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