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軒嵐諾遺毒！台灣東方驚見「超大冷水坑」　熱帶擾動發展時間曝

▲台灣東邊海面出現超大冷水坑。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲台灣東邊海面出現超大冷水坑。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」前幾日行經台灣附近海面滯留多時，氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，因軒嵐諾在台灣東方滯留太久，北上後留下一個超深超大的冷水坑，若有新颱風經過可能造成強度減弱。不過氣象局表示，目前有一個熱帶擾動91W位於日本南方海面，預計路徑不會經過該區域，且要等到中秋連假後才會發展。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，軒嵐諾在台灣東方滯留太久，消耗過多海水熱焓量（能量），北上後留下一個超深超大的冷水坑，恢復需要很長時間，短則一個月，長則一季，若有下一個颱風踩到就是自尋毀滅。

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對此，氣象局預報員陳伊秀解釋，海水熱含量是一個平均值，要恢復不是一兩天的事，可能要十天、十五天或一個月，不過是否要花一個月則不一定。

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今日各地降雨機率高 。（圖／記者李毓康攝、氣象局）

陳伊秀指出，目前日本南方海面上有一個熱帶擾動91W，各家模式對於它未來的路徑走向都還不一致，有些預報顯示會行經日本，有些預報則是指出它將經過琉球群島往韓國移動，看起來都不會經過「冷水坑」區域。

陳伊秀表示，預計要等到中秋連假後91W才會有所發展，美軍最新預報顯示其強度很快增強，美軍、歐洲模式都顯示，91W會沿著太平洋高壓邊緣的導引氣流移動，可能往北或往西北西移動，不至於直撲台灣。

至於是否會與東北風出現共伴效應，陳伊秀表示，不排除此可能性，因為下週日、週一的大環境偏東北風，且太平洋面上是一大低壓帶，風場配置上若有加乘到東北風，就可能出現共伴效應，預計受東北風影響，下週一、二北部、東半部有雨。

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