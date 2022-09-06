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城市科大南向招生「後發先至」　明年估可招逾千名境外生

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊大專校院招生，但台北城市科技大學響應政府的南向招生政策，今年在東南亞招收5百多名學生，主要來自越南，因此獲得政府超過2千萬補助，預估明年可招收近1千名東南亞學生，城市科大董事長鄭逢時坦言，學校在南向招生起步較慢，能有這樣成績相當不容易，也完全彌補今年招生缺額，校方將以師徒制方式照顧學生，家長可放心將孩子送到城市科大。

▲▼城市科大董事長鄭逢時專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲城市科大董事長鄭逢時指出，在南向招生繳出好成績，完全彌補招生缺額。（圖／記者湯興漢攝）

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受少子化衝擊，截至今年8月為止，全台已有12所大專校院停招或停辦，不少學校更面臨招生不足問題，但位於北市北投區的城市科大，響應政府南向招生政策，雖然起步較晚，今年招生卻繳出亮眼成績。

▲▼台北城市科技大學溫馨發送住宿生及居隔生端午粽子。（圖／城市科大提供）

▲城市科大相當重視並關心學生，圖為今年端午節發送住宿生及居隔生粽子。（圖／城市科大提供）

城市科大董事長鄭逢時接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，城市科大響應政府南向政策，今年招收超過5百名來自東南亞學生，又以越南學生最多，因此拿到政府超過2千萬補助，這是非常好的現象，完全彌補今年招生缺額，預計明年透過南向政策招生近1千人，加上其他國家學生，總計招收境外生將超過1千人，而來自東南亞學生普遍家境不好，希望學到投資少卻能生存的技能，校方將提供相關課程幫助這些學生。

▲▼城市科大董事長鄭逢時專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭逢時指城市科大在南向招生繳出好成績，明年境外生預估可招收超過千名。（圖／記者湯興漢攝）

一般民眾就學都有「先公後私」狀況，畢竟國立學校學費比較便宜，但鄭逢時反而認為，私校在照顧學生上比較認真且用心，這也是私校優勢，因為私校老師對待學生，就像古時候的師徒制，會關心學生在校外的實習狀況，也會協助學生就業，並指導學生相關工作或面試的基本應對技巧，讓學生更有自信面對挑戰。

也因為老師用心指導與鼓勵，加上學生耐心學習，讓城市科大學生深受企業喜愛，鄭逢時舉例說，像是以生產嬰兒產品為主的明門集團，老師傅就非常喜歡城市科大的學生，因為在老師傅指點下，學生的學習態度非常認真又很客氣，相較之下，部分國立大學學生就顯得沒什麼耐心，學生因此有自信，也受到企業肯定。

為了幫助城市科大學生，鄭逢時說，進入城市科大的學生，都會先給予國際禮儀與基本法學素養等兩種基本教育，國際禮儀部分像是西餐等基本禮儀，法學素養則是希望學生知道基本法律常識，避免不小心踩到紅線。

▲▼城市科大重視實務課程，提高學生就業保證。（圖／城市科大提供）

▲城市科大地理環境適合學生就學。（圖／城市科大提供）

除了照顧學生，城市科大的地理環境也是學生求學的一大優勢，鄭逢時說，居住或工作環境對任何人都非常重要，城市科大創辦人懂得地理風水，選擇目前現址建校，學校座落位置，前面是觀音山，背靠是陽明山，右邊是淡水河出海口，左邊則可看到101大樓，這樣得天獨厚的天然環境，不僅適合工作跟居住，更適合學生來此求學。

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