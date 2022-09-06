城市科大高爾夫10連霸　重視實務＋師徒制「學生就業高保證」

記者許敏溶／台北報導

台灣高爾夫球運動產業一年周邊產值高達2百到3百億元，台北城市科技大學高爾夫球校隊十連霸全國大專團體組第一，還培育20餘人成為職業選手，讓全世界看見台灣，並跟高爾夫球場進行產學合作，除協助培育小選手，學生也可到球場實習，認識休閒產業運作，學生有機會畢業後即可就業，重視實務導向也在各系展現，讓學生可習得一技之長，無畏職場挑戰。

▲城市科大在全大運高爾夫項目拿下三金一銀，一般男子團體組高爾夫奪冠完成十連霸。（圖／城市科大提供）

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▲城市科大董事長鄭逢時表示，學校重視實務與師徒制，成為學生就業的高保證。（圖／記者湯興漢攝）

少子化衝擊下，私校招生面臨挑戰，讓學生習得一技之長並且踏入社會後容易覓得工作，成為私校招生亮點，台北城市科技大學相當重視產學合作，更鼓勵學生勇闖海外，學生到海外交換留學，是雙北私立科大第一，更是104人力銀行高薪調查的私立科大中第一。

城市科大董事長鄭逢時指出，城市科大高爾夫球隊，在曾任里約、東京奧運國家代表隊教練的休閒系老師曾秀鳳等人帶領下，稱霸大專高爾夫球，今年大專運動會高爾夫項目勇奪三金一銀，在公開男子個人組，除休閒系呂孫儀勇奪二連霸金牌外，高爾夫校隊更締造了一般男子團體組十連霸金牌的常勝紀錄，這項運動也讓全世界看見台灣。

▲城市科大在一般男子團體組高爾夫奪冠完成十連霸。（圖／城市科大提供）

鄭逢時進一步指出，台灣高爾夫球運動產業，一年周邊產值高達2百到3百億元，該校學生在運動休閒系培育下，超過20餘人成為高爾夫球職業選手，還跟高爾夫球場進行產學合作，協助培育小選手，休閒事業系的學生也可到球場實習，認識真正休閒產業運作，學生有機會畢業後即可就業。

除了高爾夫球外，城市科大在餐飲領域也有亮點，鄭逢時說，校內任教老師大部分來自業者，我們學校廚師，大部分來自業界的行政總主廚，像是圓山、國賓，讓學生與業界接軌，而台灣雖有上萬家日本料理店，沒有一家廚師是有執照，但系上有全台唯一首創，就是在學校修完課程及通過考試可直接取得「銅勳」，之後到日本實習一年後可再取得日本農林水產省認證「銀勳」證照；另城市科大每年約年有1百到2百名學生到日本實習及留學，目前已有1百到2百學生畢業後就在日本飯店工作。

▲城市科大重視實務課程，很多老師都是來自圓山、國賓等知名飯店的行政主廚。（圖／城市科大提供）

不少學生受到家庭經濟因素困擾，希望畢業後能在科技業找到好工作，鄭逢時表示，城市科大與南亞科成立「南亞科技半導體人才培育學院」，學生只要考進該系，可到南亞科實習，在大四實習時提供一學年約10萬元學雜費補助，若表現良好畢業後還可優先任用。