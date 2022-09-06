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日研究：男生尿尿「最愛射馬桶中心」　這1位置超狂...反噴7550滴尿

▲尿尿,馬桶,男人,小便斗,男廁,公廁,廁所。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲瞄準馬桶不同位置，噴濺出的尿滴也會不同。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

不少男性習慣站著尿尿，並調整角度和方向避免尿液噴出馬桶。研究指出，瞄準不同位置，噴濺出的尿滴也會有所不同，若是「馬桶壁面頂端處」，濺出的尿滴就高達7550滴。

胸腔暨重症專科醫師黃軒分享關於男生尿尿的有趣研究，根據美國調查結果，有60%男生不抓鳥、不調整方向角度，直接噴灑；50%男生站著尿尿，會站離開馬桶目標遠一點，29%直接尿射入水中央，2%射到馬桶前端，31%射到馬桶頂端。

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日本研究則顯示，馬桶位置瞄準排行榜第一名是中心位置（朝向水面）53%；第二名頂端位置（馬桶壁面）33%；第三名側面位置（馬桶壁面）7%；第四名前端位置（馬桶壁面 ) 7%。

站著尿射在不同位置，噴出的尿滴數也不同。頂端位置7550滴；中心位置372滴；側面位置293滴；前端位置277滴。黃軒說明，顯然男生站著尿，射在「馬桶前端的斜坡壁面」是最好的位置。「但問題是，你如何能夠一路上抓得穩、對得準呢？」

▲尿尿瞄準位置。（圖／翻攝自黃軒Facebook）

▲尿尿瞄準位置。（圖／翻攝自黃軒Facebook）

美國研究人員也發現，若馬桶不常清洗，地板、馬桶、牆壁和周邊物品，其實都會有滿滿的尿液污染。黃軒提醒各位男性，尿尿記得射準一點、不要亂動、亂抖「不然你的腳下，你的鞋尖，到處都是你的尿液，然後你又踏進辦公室和家中⋯⋯一路上都會有很多尿屎點點滴滴的了！」

黃軒也表示，廁所內容易污染，不管哪種馬桶，沖水時記得蓋上馬桶蓋，否則浴室／廁所內，可能會全被屎尿飛沫污染。

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