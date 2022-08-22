余苑綺病逝　醫曝3件事避免罹癌：很多癌症都能預防

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余苑綺病逝　黃軒曝3件事避免罹癌：很多癌症都能預防

記者黃翊婷／綜合報導

藝人余苑綺罹患直腸癌，21日不敵病魔離世，享年39歲，讓親友、粉絲相當不捨。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，根據最新醫學病例統計報告，很多癌症其實都可以預防，若不想罹癌，生活中要避免3件事，分別為抽菸、酗酒和BMI過高，吃大餐，肥胖、不運動這些長期的不良習慣都是罹癌的重要因素。

▲▼ 十大死因「癌症」連40年居冠。（圖／衛福部提供）

▲十大死因「癌症」連40年居冠。點圖可放大。（圖／衛福部提供）

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衛福部統計處今年6月公布2021年國人死因統計結果，癌症、心臟疾病和肺炎位居前3名，其中癌症更是居於第1名長達40年之久，去年共奪走5萬1565條人命，占所有死亡人數的28％，死亡率與標準化死亡率均有增加；就年齡觀察，2021年癌症死亡有8成6集中在55歲以上族群，65歲族群更較2020年增加4.7％。

而余苑綺罹患直腸癌，抗癌8年，仍在21日不敵病魔離世，掀起各界熱議。她曾公開分享抗癌心情，自認是家中飲食、生活習慣最健康的人，不挑食、不吃油炸物、不菸不酒，很少吃外食，平時也都有維持運動習慣，因此實在想不透為何自己會罹癌。

▲余苑綺。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

▲余苑綺癌逝，震驚各界。（圖／翻攝自余苑綺臉書）

胸腔暨重症專科醫師黃軒今日（22日）在臉書PO文，以「不要得癌，避免3件事」為題，表示根據最新的醫學病例統計報告，很多癌症其實都可以預防，從研究數據中可見，不論男女，全球罹癌死亡的機率都在逐年升高，光是2010年到2019年全球癌症10年的死亡率已上升20.4％；研究分析了2010年到2019年共204個國家的23種癌症和34種風險因子，並將結果發表在醫學權威期刊《柳葉刀》（The Lancet）。

黃軒指出，研究發現近10年全球近半數癌症病歿案例，都源於「可避免的風險因子」，其中前3大風險要素為抽菸、酗酒和BMI過高，例如吃大餐，肥胖、不運動這些長期的不良習慣，再加上抽菸、喝酒，都是把身體推入癌症的重要元素，而研究人員認為這些風險因子都是可以避免的。

黃軒提醒，癌症是目前全球的第二大死因，想避免罹癌，不是花錢做一大堆健康檢查或買一大堆昂貴的補品，而是維持日常好習慣，包含不抽菸、不酗酒、不要暴飲暴食等等，同時也要記得多運動、少吃不健康食物。

● 飲酒過量，有礙健康
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《不要得癌，避免三件事》 依據據最新醫學病例統計報告，很多癌症都可以預防。 研究人員發現，不論男女；數據顯示，病患罹癌死亡的機率，逐年升高且全球皆然， 單純徒2010年到2019年，「全球癌症十年的死亡率已上升20.4%」 此計劃分...

黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 發佈於 2022年8月21日 星期日

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