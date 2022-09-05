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明單日確診恐破4萬！中秋連假將登場　醫喊別和4種人烤肉

記者陳俊宏／綜合報導

中秋3天連假周五登場，但國內BA.5疫情升溫，指揮中心估計，周二、周三可能單日破4萬確診，許多民眾想問可不可以烤肉？對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，不可以和4種人一起烤肉，包括「不特定人士」、「沒接種疫苗的高危險族群」、「有症狀的人」、「不愛戴口罩、洗手的人」。

▼許多民眾中秋節會應景烤肉。（資料照／記者蔡佩旻攝））

▲張麗善說明，現在疫情嚴峻，即日起雲林縣就禁止社區、社團群聚、烤肉活動，以自家人在自己家附近進行烤肉，因為自家人在安全上能夠有保障。（圖／記者蔡佩旻攝）

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黃軒在臉書說，中秋節你是可以烤肉的，但社區正在受BA.5病毒侵襲，故仍然提醒大家，「3個你可以，4個不可以」：

1、你可以：

和熟悉的人，一起烤

和接種過2／3劑疫苗的人，一起烤

和有戴好口罩／勤洗手的人，一起烤

2、不可以

和不特定人士，一起烤（如果你一定要與不特定人士一起烤，你得和他們保持安全距離下才可烤！這樣子太難烤了。BA.5在社區期間，只有暫時不要和不特定人士一起烤肉了，了解嗎？）

和沒接種疫苗的高危險族群（老人、小孩、慢性病），一起烤

和有症狀的人，一起烤

和口沫橫飛、不愛戴口罩／洗手的，一起烤

指揮中心4日公布新增3萬4126例本土個案，已是連續6天單日確診超過3萬。指揮中心發言人莊人祥表示，目前疫情已連續三周上升，預期本周有可能出現單日確診逾4萬，時間點應該是周二或周三。

►本文獲得黃軒醫師授權。

▼黃軒提醒，中秋烤肉「3個你可以，4個不可以」。（圖／黃軒授權提供）

（圖／黃軒授權）

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