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BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果：死亡風險大增

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲BA.5再度讓台灣單日確診數攀升。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

BA.5襲台，國內單日確診數重回3字頭。醫師表示，BA.5潛伏期有愈來愈短的趨勢，僅剩2天，此演變將加速病毒傳播率，使「再感染」機會更高，提升住院及死亡風險。

胸腔暨重症專科醫師黃軒發文示警，新冠病毒經過突變，潛伏期愈來愈短。從原先5天的Alpha病毒、4.41天的Delta、到3.42天的Omicron，演變至今，BA.5更縮短成只有2天而已。

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黃軒說明，潛伏期天數大幅減少，就更容易加速病毒傳播率。原始新冠病毒株，其R0值僅2～3，一人染疫，會傳播給2～3人，DeltaR0值則是在5到7之間。

一輪到Omicron出現後，其R0值，已經是原始病毒株的 4 倍；也就是說，當病毒進入無抵抗力的族群中，1人感染後，接著能傳染給 10 個人。根據刺絡針醫學期刊（Lancet Respiratory Medicine），Omicron 的R0值為 10，是目前傳播力最強的變異株。

此外，BA.5引發的不只縮短潛伏期，增加R0值，還有更易使人「再感染」。黃軒說明，BA.5病毒，由於突變基因帶來的免疫逃脫，使再感染機會大幅增加，病人由於再感染次數增加，其住院風險也增加3倍。

另一篇美國初步研究則指出，「再次感染」會使6個月內死亡風險，增加114%。這些容易再次感染，並引發重病的風險族群，包括糖尿病、心肺疾病、腎臟病、腸胃疾病和神經系統疾病。

黃軒再度呼籲，要想對抗BA.5，接種疫苗就是最關鍵的保護。不僅可預防住院風險，也能有效提升死亡保護力。

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