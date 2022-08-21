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「邊境何時開放？」民眾狂問...重症醫提6指標：還有點小距離　

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲隨著防疫措施鬆綁，邊境何時開放成為關注焦點。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

隨著防疫措施鬆綁，民眾最關心的莫過於「台灣邊境何時開放？」醫師表示，邊境開放與否需考量6大指標，包括國外疫情發展、有無新型變種病毒等；其中，國內加強劑比率達8成也是條件之一，但目前僅78%左右，仍有一小段距離。

邊境到底何時開放？胸腔暨重症專科醫師黃軒分享6大指標：

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1. 國外疫情發展

目前世界各地BA.5病毒趨勢各有不同，有的「上升」、有的進入「平原」，更多的正在「下降」趨勢。而台灣目前屬於「正在爬升」階段中。

2. 有無新突變病毒

印度檢測到具有超強傳染性的BA.2.75，引起科學家擔憂，因它不僅在印度肆虐，且出現在多個國家，包括美國、澳洲、德國、英國和加拿大在內，約有10個國家已發現了這種病毒。

科學家表示，BA.2.75可能會迅速傳播，且具備逃逸疫苗。黃軒表示，目前還不清楚BA.2.75是否會比其他Omicron變種病毒，引發更嚴重的症狀。

3. 全球疫苗覆蓋率

黃軒指出，全球疫苗接種覆蓋率，目前也僅67.5%。

4. 台灣疫苗覆蓋率

截至8/19日為止，台灣新冠疫苗「至少施打一劑」占總人口比率為89.72%；「施打兩劑」為83.91%。

截至8/18為止，「加強劑」占總人口比率78.90%。黃軒表示，台灣對付Omicron變種病毒，離加強劑覆蓋率8成以上的目標，還有一點小距離。

5. 社區是否爆發大規模傳播

變異株BA.5，確實已進入國內社區，專家一致認為，不久後，BA.5將成國內主流病毒株；邊界開放的腳步，也會緩下來。

6. 醫療院所量能是否被突破

本地醫院是否有院內群聚感染也是指標之一，因這可能是醫療崩潰的前兆。不過，目前本土醫院守護得很好，大家應可放心。

黃軒強調，邊界是否開放，其專業考量是非常複雜的。他認為，做好戴口罩，勤洗手，及加強劑的追打目前而言仍非常重要，「畢竟Omicron病毒最怕的，仍然是這支針呢！」

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