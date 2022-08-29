「BA.5再感染」死亡風險激增！重症醫：半年內多114%　5族群最危險

▲醫師示警，再度感染BA.5的住院及死亡風險都會增加。（示意圖／姜國輝記者攝）

記者楊晏琳／綜合報導

全球正面臨變異株BA.5侵襲，醫師示警，再度感染BA.5，長新冠、住院、死亡的風險都會增加。尤其患有糖尿病、心肺疾病、腎臟病等病人，更是容易再次感染，並引發重症的風險族群。

胸腔暨重症專科醫師黃軒根據國外研究指出，「BA.5再感染（Reinfecion）」，會使身體威脅增加。若得到長新冠的機率是20%，只要有5次的再度感染，得到長新冠的機率就至少是50%左右；若長新冠機率為10%，一年內，你反覆感染二次，未來三年內，則有超過50%機會得到長新冠。

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也有美國研究指出，再度感染新冠肺炎，會使6個月內死亡風險，增加114%；研究人員發現，2次或以上的再次感染者，其住院風險，也增加3倍。這些容易再次感染，並引發重病的風險族群，包括糖尿病、心肺疾病、腎臟病、腸胃疾病和神經系統疾病。

黃軒直言，「再感染」就是BA.5的特色之一，而接種疫苗就是保護關鍵。除可降低長新冠機率外，在住院保護上也有幫助，完成2劑基礎疫苗接種，面對BA.5病毒，疫苗保護力只有22%；但若打滿3劑，疫苗有效保護力則達77%。

死亡風險部分，完成3劑疫苗接種，在面對BA.5病毒時，疫苗保護力更是高達88%。台灣目前正受BA.5病毒浪潮侵襲，黃軒呼籲，人人都得保護身體、保護自己、也保護家中的小孩和老人。