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獨／今天中午就這樣點　高中校園首創外送專區「附中生好幸福」

記者楊惠琪／台北報導

「取餐的同學動作加快」、「現金付款的往左邊」、「餐點還沒到的同學，就先聯繫一下外送員」……，熱鬧送餐的場景，很難想像這就是國立師大附中校園的日常。為了方便每天中午約有四、五百名學生叫外送，校方在校內搭設專屬帳棚、開闢外送取餐專區，甚至開設「現金交易」專區，現場還派駐3名教官維持秩序，讓不少外校學生直呼「超羨慕」！

師大附中校長王淑麗說，因應學生飲食多元，學校允許學生午餐可以叫外送，原本學生取餐地點在校門口，但因校門口在信義路上，屬交通要道，難免影響交通；後來改到學校東側門，為了不影響附近里民與巷弄交通，因而與學生會討論決定，新學年起在校內開闢「外送取餐專區」。

師大附中的外送專區鄰近東側門，為加強取餐效率與安全，新學年起，新設取餐專區，設置10張大桌子，依一、二、三年級分設黃、綠、紅年級專區，開放外送員進入校園送餐，還設有現金交易專區，甚至配合學生作息，取餐時間提前到上午11時45分起，到中午12 時30分。

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▲師大附中首創在校園內開闢外送專區，用餐時段還有教官幫忙取餐。（圖／記者楊惠琪攝）

▲師大附中首創在高中校園內開闢外送專區，全校每天約有四百多名學生叫外送。（圖／記者楊惠琪攝）

▲師大附中首創在校園內開闢外送專區，用餐時段還有教官幫忙取餐。（圖／記者楊惠琪攝）

▲師大附中每天中午用餐時段，還有教官幫忙協助叫外送同學取餐。（圖／記者楊惠琪攝）

師大附中學生會長黃冠凱說，為加速取餐效率，學生會還設計「外送新制懶人包」，不斷在校內宣導，呼籲要叫外送的學生，下單時備註取餐年級與桌色，避免取錯餐或找不到餐點。學生會副會長林巧琥說：「外送新制是學校、學生和家長攜手努力的成果，」。

師大附中主任教官藍兆威說，雖然每天中午教官們得犧牲休息時間到場維持秩序，但樂見學生會主動提案，經過討論後決議的外送新制，這也是一種民主素養的學習，身為師長當然樂於配合。

▲師大附中首創在校園內開闢外送專區，用餐時段還有教官幫忙取餐。（圖／記者楊惠琪攝）

▲師大附中每天中午派出3名教官協助叫外送學生取餐。（圖／記者楊惠琪攝）

陳姓美食外送員說，中午經常到各校送餐，有時候會找不到學生或得花很多時間聯繫，師大附中的外送專區，不只體貼了學生，對外送員也很方便，會提高接單率。

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