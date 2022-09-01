疫情延燒校園「單日+4767」　全台840所園校停課

▲今天校園單日新增4767例確診。（圖／記者楊惠琪攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

國內疫情升溫，校園確診數字也不例外，根據教育部今（1日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園新增4767例確診，除12例為境外生，其餘4755例都是本土學生，其中又以國小單日確診2051例最多，學生累計確診總數已經超過45萬例，其中國小學生累積超過16.5萬例確診最多；另全台22縣市共840所園校停課。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為45萬740例，比昨天新增4767例，在過去連續兩日確診數超過5千例，今天新增確診數低於5千例，也少於昨天新增5246例確診。

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▲今天校園單日新增4767例確診，累計超過45萬例確診。（圖／教育部提供）

而今天新增4767例當中，本土學生共新增4755例，包括大專校院新增315例、高中1011例、國中746例、小學生2051例、幼兒園632例，也讓本土生累計確診總數來到44萬9723例；境外生今天新增12例確診案例，累計確診總數來到1017例。

另根據教育部今天公布最新統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市共840所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），23所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園12所、國小3校、國中3校、高級中等學校5校，另有817所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園12所、國小3校、國中3校、高級中等學校5校，而大專校院因尚未開學，故無統計數字。