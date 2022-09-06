陳時中怒批侵害隱私！徐巧芯驚「要被吊路燈了嗎」：已配合党更正

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

議員徐巧芯5日貼出一份陳時中競選辦公室通訊錄，揭露陳時中團隊陣容，遭對方競辦痛批侵害隱私，嚴正要求她立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉。對此，徐巧芯直言「我要被吊路燈了嗎？」第一次聽到加入競選團隊，連「公務分機號碼」都聲稱是個資要被保護的，「連競選團隊都要保密30年？」

針對陳時中競辦怒批侵害隱私，徐巧芯5日晚間在臉書發文回應，辦公室分機算什麼個資，又不是手機，「這種通訊錄不就是，讓民眾有問題的時候可以打的？」她認為，都加入公眾人物競選團隊了，屬於政治公領域的一環，也沒被公佈私人訊息，這份資料更不是由她收集的，「是在扯什麼個資法啦」。

徐巧芯開酸，第一次聽到加入競選團隊，連「公務分機號碼」都聲稱是個資要被保護的，「還是現在號稱最公開透明的陳時中，連競選團隊都要保密30年？」她也在文中又公布一份陳時中競選團隊的7人名單，表示除了焦糖以外，還有很多名人，先撇除同名同姓的情況，名字剛好都一樣，「這個綠營政二代艦隊真是加分加到爆！有夠穩！」

▲徐巧芯將通訊錄改為塗黑版本。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

這7人分別是行政部蔡舒景，是法務部次長蔡碧仲女兒、網路社群部許喻理，是司法院長許宗力女兒、候選人部姚雨靜，是前考試院長姚嘉文女兒、新聞部徐慧娟，是內政部長徐國勇女兒、文宣部陳彥安，是參選人陳時中兒子、活動部藍佑倫，是台北市民政局長藍世聰兒子，還有「厭世姬」彭維昭。

不過徐巧芯最後還是將通訊錄改為塗黑版本，並諷刺「按照党的要求，通訊錄要改成塗這樣，配合保密30年，只能公開塗黑版本，否則必須向黨致歉，知道了！報告是！已配合偉大的党更正！必須放上党喜歡的版本！」

據了解，「吊路燈」為過去極權國家、團體無法抵抗外力時，轉而對內發洩怒氣，以極端手段去除異己的做法，把異議份子吊死示眾，有殺雞儆猴、示警意涵。

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