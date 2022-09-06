　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／徐巧芯紅線違停未開單　警員遭告發「圖利」結局出爐

▲▼徐巧芯19日回應被爆違停卻步不給開單。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

▲處理徐巧芯(右)違停案的台北市警員，因上網po限動等原因遭申誡，又被告發不開單涉圖利。（合成圖／翻攝PTT、記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市議員徐巧芯座車違停紅線事件，曾在新聞上鬧得沸沸揚揚，當時處理的徐姓警員因說謊被等原因被記申誡後，又遭人告發未當場開單，涉嫌圖利徐巧芯，台北地檢署調查認為，警察工作種類多元，所需專業技能繁雜，徐警資歷不到5年，無法立即判斷紅線違停不能只是勸導就好，且警方當天就補開罰單，6日以無犯意等理由，處分不起訴徐警。

信義分局三張犁派出所徐姓警員是在5月19日下午1點28分左右，騎警用機車執行取締違規勤務時，在光復南路巷子內發現有車輛違停餐廳外紅線，不到1分鐘的時間，徐巧芯和實際駕車者從餐廳走出來。

根據徐警的密錄器紀錄，徐巧芯說：「我是徐巧芯哦你們這個不就是，這是我的車，你們這個不是如果有人的話先用勸導嗎，我之前問過警察局都是這樣跟我講的，阿什麼時候變成是直接開，沒關係你要開你就開，我的意思是說之前我問過很多次都是說如果車上有人的話是直接勸導，然後你在開之前的話是，就可以開走。」

▲▼徐巧芯違停密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

▲北市警曾在違停風波中公布警員密錄器。（圖／翻攝臉書／徐巧芯）

結果徐警真的沒開單，卻在離開現場後上IG發現時動態抒發心情，結果被高中同學看到而爆料，一度引發社會質疑徐巧芯利用特權，徐警也因此遭民眾告發，故意不開罰單，涉嫌圖利徐巧芯免繳600員到1200元的罰款。

徐警出庭坦承，他當時本來想法是要取締的，但聽了徐巧芯的說法後，「心裡在想是否有勸導的規定」，「當時想說應該是把路上違停障礙先排除，有勸導就勸先勸導」，「事後確認發現這樣的情況要開單，分局有補開1張罰單」。

檢察官調查認為，依據《道路交通管理處罰條例》等規定，紅線違停沒有裁量空間，就是要開罰，但是「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，第12條第1項有高達40多種樣態，是警員可先施以勸導、不舉發。

而警察勤務不輕，工作種類多元，所需學習的專業技能繁雜，需仰賴大量實作累積的工作經驗，徐警工作不到5年的資歷，可能無法不查法規就精確認事用法，而當天徐警覺得徐巧芯說的可能是真的，回去確認後，三張犁派出所還是製作了違規通知徐巧芯，證明徐警並沒有圖利犯意，因此處分不起訴徐警。

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
二女兒「寶寶性別公布」！　吳宗憲願望成真
台灣東方驚見「超大冷水坑」　颱風若踩到就自尋毀滅
辭法警顧中風母10年…孝子遭分屍　哥拉紅色行李箱畫面曝
陳時中PK陳信安破局！　北市體育局一張公文讓行程告吹
親眼目睹2兒慘死！6600伏特高壓電超強　鋼鐵都被削一大角
快訊／徐巧芯紅線違停未開單　警員遭告發「圖利」結局出爐
學生不讓博愛座！阿伯打電話給學校狂轟　南一中回應了
吊車勾高壓電3死！高大成曝「電到奄奄一息」才起火：心臟應有破
台灣5年7人遭肢解分屍！　「她的內臟」至今下落成謎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網戀「阿富汗士兵」遭詐百萬還挨告！她秀千頁聊天記錄獲判無罪

正妹女兒被潑屎「法院外潑回去」　老爸找人幫報仇下場出爐

台中妙齡女百貨偷吃210元壽司　「吞下再吐出」當場被上銬

坐輪椅進摩鐵指揮仙人跳！　街頭鬥毆還販毒...「花蓮跛豪」落網

好消息！遭號誌燈砸中頸椎腰椎骨折...彰化新手媽昨轉普通病房

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

妙齡女販毒被通緝「斜槓做網拍」　5坪套房堆滿衣服成雜貨店

雲林四寶爸竟對女兒伸狼爪還拍下過程　判刑4年定讞

快訊／徐巧芯紅線違停未開單　警員遭告發「圖利」結局出爐

6600伏特高壓電超強…鋼鐵都被削一大角！台電人員曝「奪命關鍵」

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

網戀「阿富汗士兵」遭詐百萬還挨告！她秀千頁聊天記錄獲判無罪

正妹女兒被潑屎「法院外潑回去」　老爸找人幫報仇下場出爐

台中妙齡女百貨偷吃210元壽司　「吞下再吐出」當場被上銬

坐輪椅進摩鐵指揮仙人跳！　街頭鬥毆還販毒...「花蓮跛豪」落網

好消息！遭號誌燈砸中頸椎腰椎骨折...彰化新手媽昨轉普通病房

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

妙齡女販毒被通緝「斜槓做網拍」　5坪套房堆滿衣服成雜貨店

雲林四寶爸竟對女兒伸狼爪還拍下過程　判刑4年定讞

快訊／徐巧芯紅線違停未開單　警員遭告發「圖利」結局出爐

6600伏特高壓電超強…鋼鐵都被削一大角！台電人員曝「奪命關鍵」

被胞弟逼得身心受創！埔里警主動幫聲請保護令　她親筆信致謝

嘲諷快艇在洛杉磯沒地位　前湖人主帥：先拿個冠軍再說

歐錦賽爆衝突！被打的NBA球星形容：像是場街頭鬥毆

玄彬「回瑞士拍大片」眼神太勾人！　Loro Piana行頭洩緊實身材

颱風來襲急整修屋頂！日7旬翁疑跌下樓　頭部重擊慘死

婦誤吞蝦頭「貫穿咽喉、舌根」！悚圖曝　醫憂：卡太深恐大出血

《韓星地帶》逼出劉在錫飆髒話！　PD嚇壞：第一次見到他這樣

四川6.8強震46死！瘋傳社區「阻民眾逃生」：不准下樓…官方解答

大聲跟著唱！悍將音樂主題日　孫淑媚、萬芳24日賽後演唱

彰化建商傳破億吃下在地幼兒園　實登還沒揭露已拆光

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

即／遭300公斤螺絲桶砸中　高雄工人失去心跳

吊車勾到高壓電！3工人慘死最年輕24歲

司機搶命5天未醒　肇事「景山」出面了

即／北市松山爆隨機性侵　夜歸女遭當街壓地淫辱

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

新北分屍案「找不到頭」　大哥曾嗆殺死者

女房務床戰國三少年24次！他當爸爸了

吊掛蛤蜊要收成！吊車勾高壓電3工人淪焦屍

色男白嫖泰國妹　馬伕撂人海扁逼簽本票

更多熱門

相關新聞

陳時中怒批侵害隱私！徐巧芯：已配合党更正

陳時中怒批侵害隱私！徐巧芯：已配合党更正

議員徐巧芯5日貼出一份陳時中競選辦公室通訊錄，揭露陳時中團隊陣容，遭對方競辦痛批侵害隱私，嚴正要求她立即撤下臉書照片並對受到侵害的人員道歉。對此，徐巧芯直言「我要被吊路燈了嗎？」第一次聽到加入競選團隊，連「公務分機號碼」都聲稱是個資要被保護的，「連競選團隊都要保密30年？」

藍酸陳時中團隊政二代　他：跟蔣三代比是小巫

藍酸陳時中團隊政二代　他：跟蔣三代比是小巫

徐巧芯揭「關鍵」：陳的網路人設是焦糖

徐巧芯揭「關鍵」：陳的網路人設是焦糖

2天被開6張單！他討拍反被網狂轟：欠罰

2天被開6張單！他討拍反被網狂轟：欠罰

台南2駕駛平交道前吵5分鐘...交通癱了！

台南2駕駛平交道前吵5分鐘...交通癱了！

關鍵字：

徐巧芯市議員特權違停信義分局三張犁罰單道路交通管理處罰條例圖利

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

親戚停車半年！媳婦嗆收租金「婆婆一句話」網狂挺

瑀熙公開驚人年收！　「每月進帳150萬」來源曝

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

中秋4生肖運勢爆棚　好運降臨「獎金入袋」

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面