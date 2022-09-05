新北分屍案兄弟同住10年　鄰居目擊：哥哥「怪怪的」拖行李箱

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市永和區5日傳出重大分屍案，一名張姓女子發現梁姓男同學失聯一週，主動到派出所報案，怎料警方破門驚見梁男遭分屍，軀幹僅剩左腳。對街鄰居表示，梁姓兄弟倆同住10多年，前幾天有看到哥哥拖行李箱進出，平時都不跟人打招呼，沒想到今天就傳出命案，「心裡毛毛的」。

53歲張姓女子與54歲梁姓死者是社區大學同學，平常會透過Line聯絡，但她一周前敲梁男未獲回覆，直覺不對勁，今晚到派出所報案。警方獲報後，循線來到梁男位於智光街3樓的住處，怎料赫見梁男遭分屍，已明顯死亡，右腳、兩臂消失，軀幹僅剩左腳，經尋找才發現頭顱在床底。

▲命案現場示意圖。（示意圖／記者陳以昇攝）

對街鄰居表示，梁姓兄弟倆原本跟媽媽同住，後來媽媽過世，兩兄弟繼續同住10多年，沒想到今天隨即傳出命案，「心裡毛毛的」。她表示，前幾天有看到哥哥拖行李箱回家，又拖行李箱離開，但哥哥不跟人打招呼，「平常人就怪怪的」。

由於死者曾向張女提過兄弟感情不睦、曾發生激烈衝突，加上案發後死者哥哥失聯，警方調閱路口監視器，又發現哥哥8月31日拖著行李箱小跑步離開現場，與鄰居說法吻合，因此警方已將其列為關係人。

不過，現場血跡量少，懷疑非第一現場，警方目前還在鑑識中。

▼鄰居阿姨表示，平時哥哥都不跟人打招呼，「平常人就怪怪的」。（圖／記者陳以昇攝）

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