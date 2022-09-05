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社會 社會焦點 保障人權

新北男遭分屍塞床下！有6把刀　監視器疑拍下「大哥拖行李箱離開」

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

新北市永和區5日傳出重大分屍案，一名張姓女子8月30日用LINE敲梁姓男同學，遲遲未獲回覆，擔心對方出事，5日下午親自到派出所報案，怎料警方破門驚見梁男遭分屍，軀幹僅剩左腳。由於路口監視器疑似拍到梁姓大哥拖著行李箱離開，所以警方已將死者哥哥列為關係人，案件偵辦中。

張姓女子與死者是社區大學同學，平常會透過Line聯絡，但一周前敲梁男未獲回覆，內心覺得奇怪，今晚到派出所報案。警方獲報後，循線來到智光街3樓住處，不料赫見梁男遭分屍殺害，軀體殘缺，經尋找才發現頭顱卡在床底，右腳、兩臂消失，僅剩左腳。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案。（圖／記者陳以昇攝）

▲殯葬人員將遺體運出。（圖／記者陳以昇攝）

警方勘驗現場，發現梁男遺體腫脹、流出黑色屍水，研判梁男死亡至少5天。不過，由於現場血跡量少，警方懷疑非第一現場，目前還在鑑識中，但已找到6把刀械，其中4把是新的、2把舊的，種類包括菜刀、鋼刀，疑似是兇刀，仍需鑑識幾把帶有血跡。

另外，死者曾向張女提過兄弟感情不睦、曾發生激烈衝突，加上案發後死者哥哥失聯，經調閱路口監視器，又發現哥哥8月31日拖著行李箱小跑步離開現場，因此警方已將其列為關係人。

▼永和驚傳重大分屍案，警破門發現失聯的梁姓男子已經遇害。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案鑑識人員離開。（圖／記者陳以昇攝）

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