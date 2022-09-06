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新北驚悚分屍案「找不到頭顱」　大哥曾拿刀嗆死者：殺掉你這垃圾

記者陳以昇、柯沛辰、游宗樺／新北報導

新北市永和區傳出重大分屍案，54歲梁姓死者疑因金錢問題與73歲大哥爭吵，近年先後提告恐嚇、妨害自由等，不料一週前突然失聯，經社區大學女同學報案，警方才赫見梁男遭分屍殺害，而且遺體頭顱消失，僅剩軀幹及左腳。事實上，涉有重嫌的梁姓大哥10年前就曾拿刀嗆死者「殺掉你這個垃圾」，如今又被監視器拖行李箱離家，引起警方注意。

報案人53歲張姓女子表示，她與54歲梁姓死者是社區大學同學，平常都會用line互相聯繫，最後一次在8月30日晚間7點多聯繫後，梁就一路失聯到9月5日。下午5時40分，她親自到永和警分局得和派出所報案，由於曾到死者家中作客，因此知曉梁男住在智光街某公寓3樓。

▲▼永和分屍案「頭顱消失」　警上門發現失聯男遇害。（圖／記者陳以昇攝）

警方獲報立即前往梁男住家，不料在門口就聞到濃濃屍臭味，趕緊叫鎖匠開鎖進入，果真在其中一間房內發現梁男遺體發黑腫脹，頭顱已被利刃砍斷，雙手臂及右腳齊斷，僅剩下軀幹及左腳，現場大片血水也都乾黑。早前一度傳出在床底下找到頭顱，但其實仍未尋獲。

警方調閱監視器，發現73歲梁男大哥8月31日晚間6時58分從公寓拖著一只紅色行李箱和多個包包離家，懷疑涉有重嫌，目前列為關係人。

目前警方在現場找到6把刀械，4把外觀極新及2把舊刀，包括菜刀及剁骨頭的鋼刀，是否6把都為兇刀，警方鑑識人員還要採證，看是否有血跡反應。

▲▼永和男遭分屍,永和分屍案。（圖／記者陳以昇攝）

▲遺體僅剩軀幹跟左腳，被葬儀社人員運出。（圖／記者陳以昇攝）

據死者梁家二哥、三哥及五哥表示，梁家共有9位兄弟姐妹，其中6位兄弟、3位姐妹，死者是排行第6、最小的弟弟，被列為關係人的則排行老大，退休前在外交部擔任司機一職，退休後領退休金生活，與小弟、媽媽3人住在智光街公寓3樓，後來2021年媽媽過世，剩下2兄弟同住。

由於小弟平時無業，母親生前重病時，都是小弟一人照料，還會去醫院幫拿藥，但家中經濟都仰賴大哥退休金，兄弟倆疑因金錢問題經常吵架。2020年、2021年間雙方口角後，小弟對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪，不排除2人為錢種下心結。

事實上，早在10年前，兄弟倆就曾鬧上法院。當年中風母親使用廁所，但梁姓大哥急著使用，不停出言催促。小弟見狀制止，請哥哥去上家中另一間廁所，怎料大哥暴怒，跑到到廚房拿菜刀恐嚇「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」、「殺掉你這個垃圾」，讓小弟決定提告家暴。

▼現場示意圖。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲▼快訊／永和男遭分屍「頭顱消失」　警破門驚見遺體只剩左腳。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲▼快訊／永和男遭分屍「頭顱消失」　警破門驚見遺體只剩左腳。（示意圖／記者陳以昇攝）

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