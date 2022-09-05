台南逃逸移工命案　越籍主嫌南檢聲押

▲台南市安南區安中路四段越南外籍移工命案，第3名犯嫌團男在台中落網，被檢察官向台南地院聲押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區越南外籍移工命案，死者潘姓男子身中12刀，其中1刀深及臟器外露，市警三分局分別緝獲兇嫌阮、黎等2嫌移送台南地檢署聲押獲准，另名在逃團姓主嫌4日晚上在台中落網，經送檢察官複訊，檢察官5日晚上以涉嫌殺人重大，所犯為重罪，有串證逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，涉嫌殺害潘姓移工案，4日晚上所查獲另一名26歲團姓移工，經檢察官複訊後認為所犯係重罪、且有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據及勾串共犯之事實，5日晚上向台南地院聲請羈押。

據了解，台南市安南區安中路四段，3日凌晨1時許，發生一起逃逸外籍移工被殺害命案，死者30歲的潘姓男子身中12刀，其中一刀深及臟器外露，員警獲報到場，並通知消防局救護車到場，發現死者已明顯死亡。警方查出本案共有3嫌犯案，1人在外把風，另2人上樓殺害潘男，兇嫌等人犯案後隨即逃離現場。

警方漏夜追緝，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，警方查出被殺害潘姓逃逸外籍移工，本身因不能安全駕駛案件遭台中地檢署通緝中。三分局由歐祖明分局長案發後成立專案小組，召開專案會議，擴大調閱相關跡證分析查訪，釐清案情後，已迅速循線查獲同為21歲阮姓及黎姓2名越南籍犯嫌到案，並查扣涉案機車一輛，全案偵訊後依殺人罪嫌解送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，檢方複訊後於4日晚上8時許向台南地院聲請羈押禁見禁止通信獲准。

另名在逃主嫌26歲團姓外移工，4日晚上8時許在台中落網，並於深夜10時許，押回台南市警三分局偵辦，並依殺人罪嫌移送台南地檢署複訊，檢察官5日晚上認為團嫌所犯係重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據及勾串共犯之事實，向台南地院聲請羈押中。