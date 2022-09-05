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社會 社會焦點 保障人權

新北永和「5年爆出3起分屍案」　在地人嚇傻：失控了

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和區5日晚間驚傳分屍案，一名稱54歲梁姓男子失蹤多日，經女性友人報案後，被發現在智光街3樓住處慘遭分屍。加上5日的案件，永和區5年內已發生3起分屍案，讓在地居民人心惶惶。

梁男的張姓女社區大學同學5日下午報案，稱梁姓男子8月30日失聯，希望警方協尋。員警循線到智光街住處，不料破門進入後發現梁男遭分屍，頭顱消失，也沒有手、腳，明顯死亡，且遺體腫脹、流出黑色屍水，研判梁男已經死亡5天，目前梁男的哥哥被列為關係人，案情尚待釐清。

▲▼快訊／永和男遭分屍「頭顱消失」　警破門驚見遺體只剩左腳。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲永和男遭分屍現場示意圖。（示意圖／記者陳以昇攝）

另外，2021年12月8日時，新北市永和區一名符姓男子將8旬老父接回家同住僅4天，涉以枕頭悶死父親在家藏屍10天，後因屍臭飄散，符男涉支解父親遺體的頭顱與四肢，丟進住家附近大排水溝企圖毀屍滅跡，但有如「人彘」的軀幹浮出水面而揭發這起弒父分屍惡行，符男到案辯稱因氣憤父親長期家暴母親而行兇，新北地院今依殺害直系血親尊親屬罪與毀損屍體罪，合併判刑19年，全案仍可上訴。

▲▼新北永和水溝無首屍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼符男殺父分屍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼永和無頭屍案，分屍案，符男被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

最後，2018年8月「永和分屍案」震驚全台，加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）遭美籍刺青師孫武生（本名：Mayer Oren Shlomo）、非裔男子Bent（班特）殺害、並砍斷四肢棄屍。

主謀孫武生因販毒糾紛擔心死者出賣自己，夥同多人先下手殺害再分屍，棄置在永和新店溪畔。孫武生一二審均遭判無期徒刑，案經上訴第三審，最高法院12日駁回上訴定讞

▲▼涉嫌犯下永和分屍案的刺青師已潛逃出境。（圖／翻攝自刺青店臉書）

▲永和分屍案主嫌孫武生。（圖／翻攝自刺青店臉書）

5日案件曝光後，許多永和網友紛紛留言，「這已是五年內永和第三起分屍案了」、「剛才9點初店裡打烊走出店外看到許多記者，也有警察，相機鏡頭也朝那棟，還想說發生什麼事」、「永和的分屍案地點都快畫成煉成陣了」、「正式宣佈永和進入分屍元年」、「新北市的治安是不是失控了，好恐怖」、「是台灣，不是只有新北」。

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