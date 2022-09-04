火龍果放太久怎麼辦　新北教授變身種子森林不浪費

▲手邊素材妝點火龍果種子森林。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

目前正值火龍果的產期，吃當季、吃在地，是兼顧荷包和健康的不二法門。新北市政府綠美化環境景觀處教授小巧思，讓熟透火龍果變身不浪費，試著將火龍果果肉分離，取出種子，動手種盆火龍果種子森林，發芽後好似青翠活綠的小草坪，一起妝點綠化空間。

景觀處表示，種子森林是將種子密集排列於盆栽中，利用植物種子自身的養分，維持幼苗狀態，宛如迷你森林。火龍果可於室溫放至約1至2週，若放置過久有食用疑慮時，又擔心浪費食物時，該怎麼辦呢？種子發芽所需培養條件簡單，僅需留意水分、光照即可，推薦給對綠美化有興趣的新手民眾試試看。

▲火龍果種子森林盆土、噴霧器。

景觀處說，拿出火龍果切開取出果肉，放入水盆中壓散，裝入幾乎看不到網目的袋子（如絲襪或洗衣袋）在水盆中搓洗，將其果肉與種子分離，洗淨後的種子需泡水一個晚上，隔天將盆土填妥壓實約8分滿後將盆土澆透，將火龍果種子撒播於土表，並以保鮮膜覆蓋保濕，於全日照環境待其萌芽。

種子越小越需要光照來刺激萌芽，所以切記火龍果種子別覆土。栽培介質建議以不帶肥分又具保濕性的椰纖土或泥炭土來種植，以避免其他微生物滋長影響觀感，火龍果洗出來多餘的種子，可以平舖風乾，裝入夾鏈袋中放置於冰箱門邊冷藏，可保存約1年。需要播種的時候，取出後同樣泡水一個晚上，待其吸飽水沉澱後即可使用。

景觀處長林俊德鼓勵民眾，利用現有資源，在體驗居家園藝栽培的同時，以最少資源達到最佳的綠化效益，提升你我的生活品質、增進身心的健康發展。

▲火龍果種子發芽中。

▲火龍果種子發芽看起來就像小森林。

【更多新聞】

►台鐵平溪線「泥水淹過軌面」一度中斷 三貂嶺=菁桐恢復通行



►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」

►雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象 員山子啟動分洪降低洪患



►軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷 三貂嶺=菁桐暫時停駛