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拚965萬修憲門檻　民進黨「繽紛18路」今晚登場要突破同溫層

▲▼民進黨國務青「繽紛18路」首發場板橋開跑 力拚18歲公民權修憲過關。（圖／民進黨提供）

▲民進黨啟動「繽紛18路」倡議行動盼突破同溫層。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「18歲公民權」修憲案公民複決將在年底與九合一大選同時舉行，面對965萬張同意票高門檻，身兼民進黨主席的總統蔡英文上月宣示要透過修憲，讓世界看到台灣對民主的信念。民進黨青年部主任蔡沐霖表示，5日晚間展開「繽紛18路」行動首發場，未來將在全國至少18種場所宣講理念，盼突破同溫層。

民進黨青年部首場國務青「繽紛18路」行動今天晚間登場，新北市議員戴瑋姍、新北市議員候選人山田摩衣、黃淑君與石一佑到場力挺，呼籲新北市民朋友力挺青年世代，11月26日投下18歲公民權修憲複決的同意票。

戴瑋姍表示，青年的聲音必須被重視，新北市的年輕人是全台灣最多，相信支持18歲公民權就是社會共識，不分黨派，這次站出來支持18歲公民權過關，不僅呼應民進黨長期支持18歲公民權的立場，更代表青年世代決定自身未來的渴望，呼籲民眾一定要堅定投下同意票。

山田摩衣表示，希望大家都能站出來挺年輕人，讓社會改變，讓青年朋友都有更好的生活環境；蔡沐霖則強調，18歲公民權的修憲是跨黨派共識，希望朝野政黨一同力挺青年世代，支持18歲公民權。

針對未來活動規劃，蔡沐霖補充，緊接在今晚首發場之後，北、中、南各地的國務青夥伴們近期更會前往商圈、夜市與高鐵站等人潮聚集地宣講，把握向民眾宣傳18歲公民權的機會，力拚同意票突破965萬的修憲門檻。

▲▼民進黨國務青「繽紛18路」首發場板橋開跑 力拚18歲公民權修憲過關。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨國務青「繽紛18路」首發場板橋開跑 力拚18歲公民權修憲過關。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨國務青「繽紛18路」首發場板橋開跑 力拚18歲公民權修憲過關。（圖／民進黨提供）

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