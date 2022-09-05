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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中挨批人設崩壞　徐巧芯揭「關鍵名單」：陳的網路人設是焦糖

▲▼罷免林昶佐公民團體「清林散昶」選前之夜,徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市議員徐巧芯 。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中，之前擔任衛福部部長、指揮中心指揮官，帶領大家守護台灣，不過陳時中日前提出「公廁三寶」政見，不只宣傳片偷窺畫面引發爭議，臉書發文內容和俏皮動作打扮也被質疑人設崩壞，對此，議員徐巧芯5日曝光一份陳時中競選辦公室通訊錄，更指出，自已一直懷疑團隊有人要害陳時中，收到名單才知道，「社群網路部的頭牌原來又是焦糖陳嘉行！」

對於陳時中近期動作頻頻，徐巧芯質疑，自己先前就懷疑他的團隊是不是有人要害陳時中？怎麼會有一個要選台北市長的每天在「改人設」？結果今天收到一份上面寫著陳時中2022市長競選辦公室的通訊錄，仔細一看，「社群網路部的頭牌原來又是焦糖陳嘉行！」

徐巧芯指出，陳時中的「網路人設」，原來又是焦糖？最近一直覺得陳時中的臉書很奇怪。比方說GAYBAR親親的留言，說得一副自己有在看BL劇一樣，「我對BL劇沒有意見，但我不覺得陳時中有看過；又或者是被打扮成粉紅貓咪，後來再扮成偷窺狂⋯⋯」

徐巧芯表示，陳時中臉書的用詞堪比小學生週記風格，寫了什麼「我每天的行程好充實，夜晚在酒吧調酒，一透早去玩滾球」，完全不像一個擔任疫情指揮中心指揮官該有的專業、沈穩風格，「反而漏出濃濃草味！」

對於該份名單，徐巧芯直言，這樣一來就說得通了，陳時中的臉書現在完全就是用陳時中的照片，「但靈魂是焦糖啊～不要以為我們認不出，工讀生趕快出來喔！」，徐指出，照這個態勢看來，如果陳時中當選，「那未來台北市政府的發言人，焦糖就穩了。這是我們想要的台北嗎？一想到就頭皮發麻，瑟瑟發抖！」

徐巧芯指出，剛才已電話核實其中一支電話有錄音「陳時中競選辦公室你好」，此電話簿應為陳時中競辦無誤。

陳時中最初投入選戰時，就有傳出「焦糖哥哥」陳嘉行負責操盤網路團隊，引發軒然大波，連部分綠營支持者都不買單。當時陳時中於記者會否認，「說誰是操盤手，沒有這樣情況」，但他歡迎很多年輕人幫他，大家可以一起打拚。

針對近期馬桶政策的宣傳影片，陳時中團隊事前是否有看過腳本？這是由外面的公司還是競選團隊來拍攝的？陳時中日前則說明，當然整體的拍攝是請專業的團隊在拍攝，整體設計是競選團隊在設計，大家得到一些反應後，團隊立刻就修正，免得希望公廁進步、安全健康的議題被掩蓋住了，並對引發大家誤會表示歉意。

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