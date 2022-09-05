民進黨北桃基竹都出局？　他曝綠營內部評估：只剩「這都」可一拚

▲民進黨黨主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選將至，而經歷數起爭議後，民進黨在北台灣選情普遍不被看好，對此，媒體人黃揚明5日在《新聞大白話》節目指出，在北基桃竹選情部分，根據民進黨內部民調，陳時中仍在誤差範圍內，反倒是綠營執政的桃園、基隆、新竹沒有被列在「有勝算、可一拚」名單中，而剩下的優勢區都是嘉義以南，「現在這樣看起來，民進黨的選情非常不妙。」

民進黨北市首長參選人陳時中近日陷入政見宣傳影片「偷窺」爭議，隨後也立刻道歉，對此，黃揚明表示，這是他自己活該，市長是要下判斷、做決定的人，「怎麼能旁邊的人說什麼就聽了，這叫聽信讒言，若連最基本的敏感度都缺乏，民進黨現在不只是選戰節奏出問題，是整個螺絲都鬆了。」

對於九合一大選選情，黃揚明透露，民進黨內部正在評估年底有勝算的縣市，且沒有桃園、基隆，「為什麼蔡英文連兩天到台北？因為陳時中目前是黨內評估最有勝算的一位，三腳督嘛！他不需要過半就有機會獲勝。」

黃揚明指出，在目前民進黨內部民調中，陳時中還咬在所謂的誤差範圍內，甚至平手，因此綠營認為台北還是有機會，「但桃園、基隆、新竹這三個綠營執政縣市他們並未列入，剩下的優勢區都是嘉義以南，現在這樣看起來，民進黨的選情非常不妙。」