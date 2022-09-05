勸進5連霸陳麗娜殺出參戰！國民黨部認錯道歉：沒做好黨內溝通

▲曾喊「不競選連任」！陳麗娜壓線登記，讓同黨新人陳識明憤怒錯愕。（合成圖／記者林敬閔攝、翻攝陳識明FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜原宣布不競選連任，但卻突然反悔「壓線參選」，她為平息外界質疑，今（5）日宣布退回政黨推薦，以無黨身分參選。對此，國民黨高雄市黨部表示尊重陳議員的決定，但是否符合選罷法相關規定還需要再了解，另對於這次爭議，主委許福明也表達歉意，認了沒做好黨內溝通。

▲國民黨高雄市黨部主委許福明。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳麗娜突襲登記，讓辛苦贏得黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒，痛批「我們黨真的選了一條最壞的路」，並要求市黨部鄭重向社會大眾與黨內青年道歉。針對此事件，市黨部主委許福明上周六在小港區提名同志介紹會，公開向黨員同志及候選同志說明事件始末，認了這次爭議沒有做好黨內溝通，對於造成黨內紛擾及各方同志受到的委屈，也再次表達歉意。

許福明表示，未來市黨部會加強提名同志的輔選工作，包含辦理各項座談介紹會以及文宣、看板等，並強調黨部不會放棄任何一位提名同志，絕對會盡全力輔選到底，呼籲當前最重要的是團結作戰，希望各位同志攜手努力共同拚議會過半。

▲陳麗娜宣布退回政黨推薦，也不再擔任柯志恩競選市長發言人，以無黨身份參選。（圖／記者林敬旻攝）

陳麗娜今天發表聲明指出，當時同意參選，是為了牽制綠營婦女保障選票，不讓他們轉移票源、壓縮國民黨候選人當選機率，牽制綠營，保護隊友，爭取當選席次最大化，這是她被說服參選的原因。登記參選後依法不能退選，她只能退回政黨推薦、也不再擔任柯志恩競選市長發言人，以無黨身份參選，讓國民黨回到提名3人的原狀。

對於這次爭議，市黨部先前解釋，第十選區共有8席議員，其中有2席婦女保障名額，於上屆國民黨在全市婦女保障全壘打，此次該選區本黨僅有一位女性登記參選，面對對手及其他小黨女性參選人來勢洶洶，本黨不可能將第2席婦保拱手讓人。考量本黨整體議員選情發展、議會爭取過半席次，第十選區婦保名額成為關鍵少數，因此黨部同意陳麗娜議員報准參選。