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快訊／藍5連霸議員陳麗娜稱要改「無黨參選」　高市選委會回應了

▲▼曾喊「不競選連任」！陳麗娜壓線登記，黨內新人陳識明憤怒錯愕。（合成圖／記者林敬閔攝、翻攝陳識明FB粉絲專頁）

▲曾喊「不競選連任」！陳麗娜壓線登記，讓同黨新人陳識明憤怒錯愕。（合成圖／記者林敬閔攝、翻攝陳識明FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜原宣布不競選連任，但卻突然反悔「壓線參選」，她為平息外界質疑，今（5）日宣布退回政黨推薦，以無黨身分參選。不過，高雄市選舉委員會表示，根據規定，候選人要在登記期間截止前退回推薦，因此屆時選舉公報上仍會刊載候選人推薦的政黨名稱。

陳麗娜突襲登記，讓辛苦贏得黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒，痛批「我們黨真的選了一條最壞的路」，並要求市黨部鄭重向社會大眾與黨內青年道歉。

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人陳麗娜。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳麗娜宣布退回政黨推薦，也不再擔任柯志恩競選市長發言人，以無黨身份參選。（圖／記者林敬旻攝）

陳麗娜今天發表聲明指出，當時同意參選，是為了牽制綠營婦女保障選票，不讓他們轉移票源、壓縮國民黨候選人當選機率，牽制綠營，保護隊友，爭取當選席次最大化，這是她被說服參選的原因。登記參選後依法不能退選，她只能退回政黨推薦、也不再擔任柯志恩競選市長發言人，以無黨身份參選，讓國民黨回到提名3人的原狀。

對此，高雄市選舉委員會說明表示，依據公職人員選舉罷免法第31條第2項規定：「經政黨推薦之區域、原住民立法委員及地方公職人員選舉候選人，政黨得於登記期間截止前，備具加蓋中央主管機關發給該政黨圖記之政黨撤回推薦書，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦，逾期不予受理。」

根據上述規定，經政黨推薦的候選人須由原推薦的政黨於登記期間截止前，即9月2日下午5點30分前，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦。然而高雄市選舉委員會於截止期限前，並未收到任何「候選人政黨撤回推薦書」，因此屆時該候選人選舉公報上仍會刊載候選人推薦的政黨名稱。

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