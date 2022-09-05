朱立倫批「三大問題」長年被綠營忽略　喊：今天公祭但我們沒有忘記

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）

記者詹宜庭／台北報導

台南市市警二分局警員涂明誠、曹瑞傑因公殉職，今（5日）上午於台南市立殯儀館景行廳舉行公祭。國民黨主席朱立倫表示，國民黨將於立院新會期會提出「警械使用條例」修法，強力監督蔡政府修訂外役監遴選條件與資格之承諾，「今天公祭但我們沒有忘記，三大作為改善警察同仁權益。」

「我要再次向兩位勇警致上最高的敬意，並向家屬表達最誠摯的慰問，今天公祭但我們沒有忘記。」朱立倫說，國民黨堅定支持全體警察同仁，將於立院新會期會提出「警械使用條例」修法，強力監督蔡政府修訂外役監遴選條件與資格之承諾。

朱立倫坦言，國民黨不僅要用最沈痛的心情，要求政府採取實際作為，更指出三個長年被執政黨忽略的重大問題，包括：

第一、2019年至今已爆發三件殺警案，但基層警察工時過長，防護保障不足狀況完全沒改善。警政署5日表示已為基層添購電擊槍，但馬上被基層員警打臉，說辣椒水比較實用，「請蔡政府高官確實傾聽基層聲音，確實維護員警權益！」

第二、總統與行政院理應維護公理正義，然而現在的死刑犯中，竟有三位殺害警察的死刑犯尚未執行，其中有一位還長達20年都沒有執行，相信這都是社會大眾非常質疑、無法接受的。

第三、一位外役監的囚犯，可以「離監七天」、「逾假未歸」，這不是逃亡，什麼是逃亡？對於外役監這麼鬆散的情況，國民黨立法院黨團一定追究到底，才對得起每一位辛苦的警察同仁，這才是最務實、負責任的作為。

朱立倫再次強調，警察同仁安全，攸關每位國人的幸福生活，「今日公祭，我們不會忘記，請執政黨用立即、具體的作為改善警察同仁的權益，國民黨一定會和所有警察同仁站在一起，監督執政黨改善對警察的待遇！」

此外，蔡英文於公祭時致詞表示，對於凃明誠及曹瑞傑因公殉職感到非常不捨，今天抱著最沉重的心情一起來追思，在這裡代表國人最深切哀悼，感謝他們在從警生涯中對守護社會治安的努力和貢獻。

蔡英文補充，目前已特別要求內政部從優撫恤殉職凃明誠及曹瑞傑，務必好好照顧家屬，給予最大的協助與支持，並以總統的身分告訴凃明誠及曹瑞傑，「你們的任務結束了，謝謝你們，我們永遠以你們為榮。」