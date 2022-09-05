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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打「蔣經國牌」　蔣萬安：本身使命定為軍公教警消爭取最好福利

▲蔣萬安揮舞國民黨旗。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安揮舞國民黨旗。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

中華民國公教軍警消聯合總會今（5日）上午舉行第三屆第二次會員大會，「力挺蔣萬安競選台北市長後援會」大會上進行授旗典禮。會中，國民黨台北市長候選人蔣萬安除從黨主席朱立倫手中獲授國民黨旗，也大打軍公教牌，不僅談及前總統蔣經國，更稱本身的使命、家族的傳統，他會做軍公教警消最有力的靠山、爭取最好的權益；此外他更批民進黨年金改革趕盡殺絕，他會為大家爭一口氣。

蔣萬安、朱立倫、前副總統吳敦義、前台中市長胡志強5日出席中華民國公教軍警消聯合總會第三屆第二次會員大會。會中，朱立論授予蔣萬安國民黨旗，吳敦義則頒贈蔣萬安「好彩頭」。

▲吳敦義贈蔣萬安「好彩頭」。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳敦義贈蔣萬安「好彩頭」。（圖／記者黃國霖攝）

蔣萬安致詞時表示，一直以來各位扮演社會最重要的機時，也是國家穩定的力量，但過去幾年來民進黨執政卻不斷汙名化、貼標籤，透過年金改革趕盡殺絕，「這一點我們絕對要撥亂反正」，呼籲大家透過手中的選票，表達捍衛公平正義的決心，「我們要為大家爭一口氣」。

蔣萬安指出，過去一兩年疫情期間大家過得非常辛苦，不只是疫情肆虐，而是民進黨政治防疫，讓台灣民眾受到不平對待；要疫苗沒疫苗，要快篩試劑沒快篩試劑，防疫物資都毫無準備，就放任民眾與病毒共存，極不負責任，把人民的苦難當成賺錢的工具，結果還要把採購疫苗封存30年，就是不讓人民知道有多少藏汙納垢；此外還說法反覆、謊話連篇、玩文字遊戲。

蔣萬安表示，這樣的人（指民進黨對手陳時中）竟然說要來選舉，絕對無法接受這樣的人。人民對政治人物最基本的要求是誠信，「我有能力，我年輕、專業、正派、沒有行政包袱、有國際觀、有創新思維、有同理心，能真正帶領台北市邁向國際一流大都會行列」。

對於祖父蔣經國，蔣萬安說，在地方接觸到很多鄉親，不分族群，都對他表示感念為這片土地的貢獻，包括十大建設，而台積電是當年蔣經國邀請前經濟部長趙耀東、前行政院長孫運璿拍板定案。

「我們要飲水思源。」蔣萬安表示，但民進黨卻無所不用其極的方式扭曲歷史，絕不能接受，所以年底選舉絕非是一場地方選舉，更攸關中華民國能否走在正確道路上，因為他要告訴下一代，國人需要的政治人物是誠信、政派，而非謊話連篇、論文抄襲、對於箝制網路言論不敢表達立場的人。

蔣萬安也向台下喊話，各位為國家付出是天職，但是國家要照顧你們，「更是我們的責任」，所以未來他不管在哪個崗位，永遠做你們最有力的靠山、後盾，此外結合議員，在北市絕對為你們爭取最好的權益、福利。蔣萬安還說：「本身的使命，更是我家族以來一直的傳統，跟各位非常深厚的感情，非常深厚的孕育。」

會中有兩個有趣插曲，一是胡志強致詞時，向蔣萬安詢問「你沒有抄論文吧？」蔣萬安笑著搖頭；另個是公教警消委員會主委林水吉指國民黨有30萬名黨員時，被朱立倫糾正為45萬人。

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蔣萬安朱立倫胡志強國民黨軍公教警消蔣經國2022九合一大選2022台北市長

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