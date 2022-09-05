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林耕仁論文也陷抄襲風波！　高虹安看完整本：確實有疑慮

▲高虹安。（圖／競辦提供）

▲新竹市長參選人高虹安。（圖／競辦提供）

記者杜冠霖／綜合報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁今（5日）被民進黨立院黨團爆料，指控他陽明交大學的碩士論文涉嫌抄襲，其中約有6成抄襲政府報告。對此，新竹市長參選人高虹安表示，看完之後確實發現不尋常之處、有抄襲疑慮，但也肯定林耕仁主動繳送資料到陽明交大的做法，是否為抄襲後續仍有待學倫會判定。

民進黨立院黨團今天（5日）召開記者會指控，指出林耕仁陽明交通大學經營管理碩士碩文《新竹市現況分析及未來發展建議－以治安、交通觀光為例》，其中51頁內容有31頁抄襲、剽竊新竹市政府及中央部會的研究報告，複製貼上比例達60%。

對於抄襲風波，高虹安表示，在看到消息後，自己也花時間閱讀林耕仁的論文，過程中確實發現有不尋常之處，「一般碩論研究中，會對自己原創性部分做比較多篇幅的描述，僅會用少數篇幅描述引用的文獻，但看起來林耕仁的論文，引述的比例太高，有些地方也沒做到加註，確實有抄襲疑慮。」

高虹安指出，她注意到第3章一開始的部分，前2段完全相似、一模一樣，不知是作者筆誤，還是在複製貼上過程中，重複按了兩次「貼上」。

而林耕仁也將自己的論文資料繳送到陽明交大的學倫會來進行判定，高虹安表示，肯定林耕仁的做法，她也認為是否涉嫌抄襲，或後續應如何處理，都有待學倫會的判定結果，才能有個定論。

對於林耕仁論文涉嫌抄襲風波，陽明交大副主任秘書簡仁宗5日回應，學校對於學術倫理案件均十分重視並審慎處理，但目前尚未接獲任何檢舉資料，一旦接獲檢舉，將依規定迅速啟動相關處理程序。

國民黨新竹市長候選人林耕仁5日遭民進黨立院黨團指控，他交大管理碩士論文涉嫌抄襲，對此，陽明交大校方表示，一旦接獲檢舉將立即啟動相關程序調查。林耕仁5日下午則主動備妥相關文件，並前往陽明交大學倫會遞交。

對於論文抄襲風波，林耕仁先是做出4點回應如下：

1.我所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。

2.針對我的論文有六處疏漏引註，是我的失誤，我會虛心檢討。

3.我會自己主動送交陽明交通大學學倫會調查，並全程出席說明，捍衛自己的清白。

4.請民進黨不要轉移台北陳時中偷窺廣告的焦點，及拯救沈慧虹低迷的選情，選舉要回歸政策願景而不是潑髒水。

林耕仁並於5日下午，備妥相關文件資料，前往陽明交通大學學術倫理與研究誠信辦公室遞交。他強調，會坦然接受外界檢驗，一切坦蕩，論文沒有抄襲、且都是引自政府公開資料，希望校方學倫會秉持客觀公正的標準，還給他公道。

林耕仁表示，論文中引述的政府報告都是公開資料，且都有註明來源，對於民進黨指出內容有六處疏漏引註，也是他的失誤，會虛心檢討，並強調，他論文寫得不好，但絕非抄襲，所以他主動前來遞交資料，捍衛自己的清白，也希望學倫會儘速啟動調查，秉持客觀、公正、嚴謹的學術標準予以檢視，並給社會一個清楚交代。

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